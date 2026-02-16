América se afianza como el club más amado y odiado de la Liga MX

América, el equipo más querido y odiado en Liga MX este 2026. Nuevamente, las Águilas son el equipo que más intereses levanta en México, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky. Asimismo, los otros ‘tres grandes’ del futbol mexicano todavía predominan en este rubro, mientras que equipos como Toluca han escalado posiciones con su reciente bicampeonato.

Bandera del América | IMAGO7

AMÉRICA ES LÍDER... EN LAS ENCUESTAS

Con información de la encuesta de Mitofsky, en la cual se sondeó a 1,200 personas, las Águilas son el equipo favorito. Con un 21.1 % de favoritismo, el cuadro de Coapa domina este rubro. Aunque disminuyeron un 4.9 %, los de Coapa aún superan con gran margen a los otros grandes del futbol mexicano. Por debajo de ellos está Chivas, con un 16.7 %, mientras que para cerrar el Top 5 hay una sorpresa.

En la tercera posición de los equipos favoritos está Cruz Azul con un 12 %, seguido de Pumas con un 7.1 %. Ya en quinto lugar, Toluca es el nuevo club dentro del Top 5 con un 6.1 %, con lo que así dejó por detrás a los dos equipos regios. Por un lado, Rayados tiene el 4.2 % en la sexta plaza y Tigres en el séptimo lugar con un 3.6 %.

América | IMAGO7

EL ODIO A LAS ÁGUILAS

En el rubro de rechazo, el Club América también encabezó la lista. De acuerdo con la medición presentada, el 40.6 % de los aficionados consultados señaló a las Águilas como el equipo que más desaprobación le genera. La cifra representó un incremento de 3.4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, lo que mantuvo al conjunto de Coapa como el primero en este apartado.

Por detrás del América apareció Chivas con un 13.6 % de rechazo, además de un aumento de 1.8 puntos. Cruz Azul ocupó la tercera posición con un 7.2 %, aunque en su caso registró una disminución de 1.2 puntos en comparación con la medición previa. Toluca se ubicó en el cuarto lugar con 1.6 %, seguido por Atlas con 1.5 %, ambos con variaciones marginales al alza.

La encuesta también presentó el indicador de interés total, que contempla la suma de preferencia y rechazo. En ese apartado, América volvió a situarse en la primera posición con 61.7 %, pese a una variación anual a la baja de 1.5 puntos. Chivas fue segundo con 30.3 %, con un incremento de 1.4 puntos, mientras que Cruz Azul alcanzó 19.2 %, con una disminución de 0.8.

Más abajo en la lista de interés total se ubicaron Pumas con 7.9 % y Toluca con 7.7 %, este último con un alza de 3.4 puntos, la variación positiva más amplia dentro de los primeros puestos. Monterrey y Tigres compartieron el 4.6 %, en tanto que Atlas registró 3.3 %, León 2.3 %, Necaxa 1.9 % y Santos 1.6 %. De esta forma, América se mantuvo como el club que más conversación generó entre los aficionados en el país, tanto por preferencia como por rechazo, según los datos de Mitofsky correspondientes a 2026.