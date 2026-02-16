Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Nuevo romance? Charlotte Flair y Puka Nacua pasaron todo el día juntos en las 500 millas de Daytona

Charlotte Flair, antes de entrar al ring l WWE
Emiliano Arias Pacheco 15:37 - 16 febrero 2026
La superestrella de la WWE y el receptor abierto de los Rams son relacionados tras el momento que vivieron en NASCAR

Después de que anunciara su divorcio con Andrade, parece que la luchadora Charlotte Flair ya le dio otra oportunidad al amor. Y todo apunta a que el dueño de su corazón es el receptor abierto de los Rams de tan solo 24 años: Puka Nacua.

¿Nuevo romance a la vista de la reina?

La fiesta de las 500 millas de Daytona es un evento que merece ser celebrado con grandes personajes, por lo que unos de los invitados fueron Charlotte Flair y Puka Nacua, lo que llamó la atención de los fanáticos de la WWE y NFL fue ver la interacción de ambos a lo largo de todo el día.

La Reina subió múltiples historias en sus redes sociales del evento y, sobre todo, fotos donde salía junto al jugador de los Rams, con el que se le veía pasar un buen rato.

Charlotte Flair, campeona de NTX | WWE

De ser cierto los rumores de su posible relación, Flair estaría involucrada con otro personaje famoso en el mundo del deporte, lo generó mucha controversia en redes sociales es la diferencia de edad de 19 años, ya que actualmente la americana tiene 39 años de edad.

Exitosa en el cuadrilátero, aunque sin suerte en el amor
Charlotte Flair durante una lucha en WWE | WWE

Afortunada en el deporte, maldita en el amor

Charlotte Flair es una da las caras más mediáticas de la división femenina en la última década en WWE, ganando múltiples campeonatos mundiales y estelarizando WrestleMania. Pero a pesar de su condecorada carrera en el ring, en el matrimonio no ha tenido la misma suerte.

Estuvo casada con Riki Johnson por 3 años: (2010-2013) Con Thomas Latimer estuvo comprometida 2 años: (2013-2015) En el caso más reciente, estuvo casada con Andrade por 2 años: (2022-2024)

Andrade Cien Almas y Charlotte Flair, figuras del roster de WWE | WWE

Recientemente, Puka Nacua fue relacionado con la hija de Ric Flair, quien —aunque no ha confirmado nada— podría tener su cuarto intento frente al altar.

Por lo pronto, el joven jugador de americano fue uno de los mejores receptores de la temporada pasada de la NFL y ahora se enfoca en romper sus números en 2025 con Los Angeles Rams.

