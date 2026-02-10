Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42

Segmento entre Vaquer y Morgan en Raw | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 14:50 - 10 febrero 2026
La 'Güerita' Liv Morgan es la ganadora del Royal Rumble 2026 por lo que Stephanie Vaquer podría ser la rival que elija para enfrentar en el magno evento

Desde 2018, WWE decidió tener Royal Rumble en ambas ramas, por lo que desde entonces, cada ganadora de la Batalla Real ha sido merecedora de una oportunidad titular en WrestleMania, tal y como sucederá en 2026.

La vencedora de este año fue Liv Morgan, quien ahora tiene a dos opciones para poder enfrentar en el evento más grande de la empresa: la campeona de WWE, Jade Cargill o bien, la campeona mundial pesada, Stephanie Vaquer, quien ha tomado más fuerza en los últimos días, especialmente después de la última edición de Monday Night Raw.

Liv Morgan festejando su victoria en Royal Rumble 2026 | wwe.com

¿Vaquer vs Morgan en Mania?

En la edición de Monday Night Raw del 9 de febrero, Liv Morgan formó parte de un segmento junto a Dominik Mysterio, en el que mencionó que ella es "la más grande ganadora de toda la historia", restándole importancia a quién será su rival, pues aseguró que de cualquier manera saldrá como campeona de WrestleMania.

Entonces la campeona mundial pesada, Stephanie Vaquer, ingresó al ring para encarar a 'La Güerita', diciéndole que "si quiere ser campeona, sería mejor elegir a Jade Cargill", algo que no le gustó a Liv, pues ella considera que puede ganarle a quien sea. A pesar de no entenderse del todo debido a un tema de idioma, las dos luchadoras se dijeron de todo con Dominik Mysterio en el medio de la situación.

La situación se salió tanto de control que al final del segmento Liv Morgan llamó "pu*a" a Stephanie, quien para responder le dio un golpe a 'Dirty' Dom, dejando la decisión todavía como incógnita para el futuro cercano.

¿Quién será entonces la elegida de Liv?

Debido a que es la ganadora de Royal Rumble, Liv Morgan ha podido aparecer en ambas marcas para analizar la situación y saber a quien puede retar en WrestleMania, por lo que también estuvo en SmackDown, donde pudo platicar con Jade Cargill, quien ha causado descontento al no defender su campeonato femenino de WWE.

Liv solamente le mencionó a 'La Tormenta' que, en caso de escogerla, la podría vencer sin dudar, por lo que le pidió disfrutar de "sus últimos días como campeona". Poco más tarde en el show, cada una de ellas formó parte de un equipo para una lucha en parejas propuesta por Nick Aldis.

Liv Morgan y Raquel Rodríguez enfrentando a Jade Cargill | wwe.com

Quien no sea elegida por Morgan, quedará completamente libre para que enfrente a la ganadora de Elimination Chamber en Chicago, lucha en la cual por el momento solamente se encuentran clasificadas Tiffany Stratton y Rhea Ripley.

