Aprueban Reforma Laboral de 40 horas en México: ¿Desde cuándo aplica?

Las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron el dictamen de la Reforma Laboral para reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales, uno de los cambios más relevantes en materia laboral de los últimos años. Con este aval legislativo, la iniciativa avanza en el proceso constitucional y abre la discusión sobre cuándo comenzará a aplicarse en el país.

Aval en comisiones del Senado

La reforma fue aprobada por las comisiones de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos, lo que permite que el dictamen sea turnado al Pleno del Senado para su discusión y votación. El proyecto contempla una modificación al artículo 123 de la Constitución, en su apartado A, relativo a la duración de la jornada laboral.

El objetivo es reducir la reforma laboral de 48 horas 40 horas semanales/Pixabay

¿La jornada de 40 horas será inmediata?

Aunque la reforma ya fue avalada en comisiones, la reducción a 40 horas no será inmediata. El dictamen establece que la aplicación será gradual, con el objetivo de permitir que empresas, instituciones públicas y trabajadores realicen ajustes operativos y administrativos sin afectar la actividad productiva.

Fecha de entrada en vigor de la reforma

De acuerdo con el planteamiento legislativo, la reforma entrará en vigor el 1 de mayo de 2026. Sin embargo, durante ese año no habrá una reducción efectiva de la jornada, ya que se considera un periodo de transición para la adecuación normativa y operativa en los centros de trabajo.

De ser aprobada, esta reforma beneficiará a millones de mexicanos trabajadores/Pixabay

Calendario gradual de reducción de la jornada

La disminución de horas comenzará a reflejarse a partir del 1 de enero de 2027, cuando la jornada semanal pasará de 48 a 46 horas. Posteriormente, el calendario propuesto establece reducciones progresivas de dos horas por año: 2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

¿Cuándo se consolidará la jornada de 40 horas?

Si el proceso legislativo se completa y la reforma es ratificada, la jornada laboral de 40 horas quedará plenamente establecida a partir de enero de 2030. Hasta entonces, la reducción será paulatina y dependerá de la aprobación de leyes secundarias que regulen su aplicación.

Será hasta 2030 cuando aplique por completo la reforma laboral de 40 horas semanales/Pixabay

Próximos pasos legislativos