Contra

Aprueban Reforma Laboral de 40 horas en México: ¿Desde cuándo aplica?

Ya fue aprobada en comisiones la reforma laboral de 40 horas/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:26 - 10 febrero 2026
Las comisiones ya dieron su visto bueno, por lo que ahora la iniciativa será pasada al Pleno del Senado para su votación

Las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron el dictamen de la Reforma Laboral para reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales, uno de los cambios más relevantes en materia laboral de los últimos años. Con este aval legislativo, la iniciativa avanza en el proceso constitucional y abre la discusión sobre cuándo comenzará a aplicarse en el país.

Aval en comisiones del Senado

La reforma fue aprobada por las comisiones de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos, lo que permite que el dictamen sea turnado al Pleno del Senado para su discusión y votación. El proyecto contempla una modificación al artículo 123 de la Constitución, en su apartado A, relativo a la duración de la jornada laboral.

El objetivo es reducir la reforma laboral de 48 horas 40 horas semanales/Pixabay

¿La jornada de 40 horas será inmediata?

Aunque la reforma ya fue avalada en comisiones, la reducción a 40 horas no será inmediata. El dictamen establece que la aplicación será gradual, con el objetivo de permitir que empresas, instituciones públicas y trabajadores realicen ajustes operativos y administrativos sin afectar la actividad productiva.

Fecha de entrada en vigor de la reforma

De acuerdo con el planteamiento legislativo, la reforma entrará en vigor el 1 de mayo de 2026. Sin embargo, durante ese año no habrá una reducción efectiva de la jornada, ya que se considera un periodo de transición para la adecuación normativa y operativa en los centros de trabajo.

De ser aprobada, esta reforma beneficiará a millones de mexicanos trabajadores/Pixabay

Calendario gradual de reducción de la jornada

La disminución de horas comenzará a reflejarse a partir del 1 de enero de 2027, cuando la jornada semanal pasará de 48 a 46 horas. Posteriormente, el calendario propuesto establece reducciones progresivas de dos horas por año:

  • 2028: 44 horas semanales

  • 2029: 42 horas semanales

  • 2030: 40 horas semanales

¿Cuándo se consolidará la jornada de 40 horas?

Si el proceso legislativo se completa y la reforma es ratificada, la jornada laboral de 40 horas quedará plenamente establecida a partir de enero de 2030. Hasta entonces, la reducción será paulatina y dependerá de la aprobación de leyes secundarias que regulen su aplicación.

Será hasta 2030 cuando aplique por completo la reforma laboral de 40 horas semanales/Pixabay

Próximos pasos legislativos

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen deberá ser votado por el Pleno del Senado, posteriormente por la Cámara de Diputados, y finalmente por los congresos estatales, al tratarse de una reforma constitucional. Solo después de cumplir este proceso, la reforma podrá ser promulgada y publicada oficialmente.

Leyes
