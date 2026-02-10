Carnaval de Mazatlán 2026: Fechas, atracciones y artistas confirmados

Mazatlán está más que listo para reventar al ritmo de la tambora. Del 12 al 17 de febrero, la Perla del Pacífico vivirá la edición 128 del Carnaval Internacional, una fiesta que además de color, música y tradición, dejará una derrama económica de 1,100 millones de pesos y una ocupación hotelera del 87 por ciento.

Durante la Semanera, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, no escatimó en cifras.

“El Carnaval generará 92 mil turistas en Mazatlán, con una derrama económica de turistas de 650 millones de pesos y en general el número de personas esperadas durante el Carnaval es de un millón 200 mil, con una derrama económica total de 1,100 millones de pesos”.

La promoción ha sido intensa, apuntó Sosa Osuna, en plazas clave como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Zacatecas, Durango, Torreón y Chihuahua, para que nadie se quede sin enterarse de que Mazatlán es la capital del cotorreo este febrero.

El carnaval espera 92 mil turistas que disfrutarán de todos los shows programados / @SECTUR_mx

Cartelazo de lujo

El lema “¡Arriba la Tambora!” no es solo una frase, es una promesa de fiesta al máximo volumen. El Carnaval 2026 tendrá un cartel de alto calibre, encabezado por:

Edén Muñoz en la coronación del Rey de la Alegría

El show “ Yo Sé Que Te Acordarás ”, homenaje a Germán Lizárraga por sus 75 años de trayectoria , junto a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y figuras como Germán Montero, Julio Preciado, El Mimoso, Carlos Sarabia, Saúl “El Jaguar” y la Banda Estrellas de Sinaloa

Yuridia y su “Tour 2026 Sin Llorar” , en la coronación de la Reina del Carnaval

Belinda y Lara Campos brillarán en la coronación de la Reina Infantil

Con esta alineación, los bailes van a estar de rompe y rasga.

Más de mil millones sería la derrama económica esperada para este año / X: @SECTUR_mx

La fiesta no se detiene

La edición 128 del carnaval no es cualquier pachanga. Mazatlán está listo para tirar la casa por la ventana y recibir a más de 1.2 millones de personas con arte, cultura, tradición y mucho, pero mucho ambiente. Así que ve preparando las maletas, el glitter y el corazón… porque febrero se baila en Mazatlán.