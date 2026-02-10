Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
UNAM explica cuántos días tardan en aparecer los síntomas del sarampión

Las manchas de Koplik son uno de los signos clínicos que ayudan a identificar el sarampión./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:09 - 10 febrero 2026
Los primeros síntomas del sarampión suelen iniciar con fiebre alta, tos persistente, congestión nasal y ojos rojos o llorosos

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que ha vuelto a encender las alertas sanitarias en distintas partes del mundo. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que la disminución en los esquemas de vacunación ha facilitado el resurgimiento de esta infección, especialmente en poblaciones con baja cobertura inmunológica.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que ha mostrado un repunte a nivel mundial./ Pixabay

De acuerdo con los expertos, el virus del sarampión tiene un periodo de incubación que generalmente va de 7 a 14 días tras la exposición. Durante este tiempo, la persona infectada no presenta síntomas visibles, pero el virus ya se encuentra activo dentro del organismo.

En algunos casos, este periodo puede extenderse hasta 18 días, aunque lo más frecuente es que los primeros signos aparezcan dentro de las dos primeras semanas. Esta característica dificulta la detección temprana y favorece la propagación del virus si no se identifican a tiempo los casos sospechosos.

¿Cuáles son los primeros síntomas del sarampión?

Los primeros síntomas suelen confundirse con los de una gripe común. Entre los más frecuentes se encuentran la fiebre alta, la tos seca, el escurrimiento nasal, el enrojecimiento de los ojos y el malestar general. Esta fase inicial suele durar entre 2 y 4 días antes de que aparezcan manifestaciones más evidentes.

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contagio, según especialistas de la UNAM./ Pixabay

Uno de los signos clínicos característicos son las manchas de Koplik, pequeñas lesiones blanquecinas que pueden aparecer dentro de la boca y que ayudan a confirmar el diagnóstico, aunque no siempre son detectadas por los pacientes.

Posteriormente, surge el exantema o erupción cutánea, una mancha rojiza que comienza en el rostro y se extiende progresivamente hacia el resto del cuerpo. Esta erupción suele aparecer entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas y puede mantenerse durante varios días.

La erupción cutánea característica del sarampión comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo./ Pixabay

Prevención y la importancia de la vacunación

Especialistas de la UNAM subrayan que la vacunación sigue siendo la forma más eficaz de prevenir el sarampión. La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, es clave para evitar brotes y complicaciones graves, especialmente en niñas y niños.

La fiebre alta y la tos suelen ser algunos de los primeros signos del sarampión./ Pixabay

Finalmente, los expertos recalcan que ante la presencia de síntomas compatibles con sarampión es fundamental acudir de inmediato a servicios de salud, evitar el contacto con otras personas y seguir las indicaciones médicas, ya que una detección oportuna puede reducir la propagación del virus y proteger a la población más vulnerable.

