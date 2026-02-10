VIDEO: Shiky vuelve al quirófano: ¡ahora una palomita de maíz casi lo mata!
Clemente Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, volvió a ser operado de emergencia este fin de semana por segunda vez en apenas tres meses, luego de enfrentar una nueva y peligrosa complicación de salud derivada… ¡de una palomita de maíz!
Sí, como lo lees. Lo que parecía una simple molestia dental, terminó en una nueva cirugía urgente, inflamación facial severa y un paso más por el hospital que casi le cuesta la vida otra vez.
“¡Ya no me usen de muñeco vudú!”
“Operado de nuevo en urgencias. Ya todo lo tomo con humor pero ya, ¡por favor! ... Ya no me usen de muñeco vudú”, escribió Shiky en Instagram, mostrando desde la cama del hospital el impacto de esta nueva operación.
Apenas en noviembre, Shiky estuvo intubado y en terapia intermedia por una infección que comenzó igual: una palomita atascada en una muela se volvió una pesadilla médica. Esta vez, la inflamación volvió al mismo cachete, lo cual encendió las alarmas de inmediato.
Una piedra en el camino… ¡y en la boca!
Según explicó su pareja Abraham, los médicos decidieron intervenir al locutor y conductor porque la infección amenazaba con extenderse a los pulmones o al cerebro. Ya en el quirófano, encontraron una complicación inesperada.
“Es una piedrita que le sale al 0.1% de las personas”, reveló Shiky.
Pese al susto, el ex participante de La Casa de los Famosos ya se encuentra en casa y estable, aunque continúa en recuperación con citas médicas constantes. A pesar de las recomendaciones de reposo, el también locutor ha intentado poco a poco volver a sus actividades profesionales.