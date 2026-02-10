VIDEO: Shiky vuelve al quirófano: ¡ahora una palomita de maíz casi lo mata!

Clemente Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, volvió a ser operado de emergencia este fin de semana por segunda vez en apenas tres meses, luego de enfrentar una nueva y peligrosa complicación de salud derivada… ¡de una palomita de maíz!

Sí, como lo lees. Lo que parecía una simple molestia dental, terminó en una nueva cirugía urgente, inflamación facial severa y un paso más por el hospital que casi le cuesta la vida otra vez.

Shiky estuvo acompañado todo el tiempo por su pareja / IG: @yosoyshiky

“¡Ya no me usen de muñeco vudú!”

“Operado de nuevo en urgencias. Ya todo lo tomo con humor pero ya, ¡por favor! ... Ya no me usen de muñeco vudú”, escribió Shiky en Instagram, mostrando desde la cama del hospital el impacto de esta nueva operación.

Apenas en noviembre, Shiky estuvo intubado y en terapia intermedia por una infección que comenzó igual: una palomita atascada en una muela se volvió una pesadilla médica. Esta vez, la inflamación volvió al mismo cachete, lo cual encendió las alarmas de inmediato.

La infección en una muela la tomó con sentido del humor y así lo demostró en redes / IG: @yosoyshiky

Una piedra en el camino… ¡y en la boca!

Según explicó su pareja Abraham, los médicos decidieron intervenir al locutor y conductor porque la infección amenazaba con extenderse a los pulmones o al cerebro. Ya en el quirófano, encontraron una complicación inesperada.

“Es una piedrita que le sale al 0.1% de las personas”, reveló Shiky.

Tras su intervención, el conductor regresó a su casa con nuevos cuidados en las muelas / IG: @yosoyshiky