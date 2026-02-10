Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Shiky vuelve al quirófano: ¡ahora una palomita de maíz casi lo mata!

El conductor sufrió un infección que le podía pasar a los pulmones o el cerebro / IG: @yosoyshiky
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:01 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exparticipante de La Casa de los Famosos no termina con los problemas muelas

Clemente Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, volvió a ser operado de emergencia este fin de semana por segunda vez en apenas tres meses, luego de enfrentar una nueva y peligrosa complicación de salud derivada… ¡de una palomita de maíz!

Sí, como lo lees. Lo que parecía una simple molestia dental, terminó en una nueva cirugía urgente, inflamación facial severa y un paso más por el hospital que casi le cuesta la vida otra vez.

Shiky estuvo acompañado todo el tiempo por su pareja / IG: @yosoyshiky

“¡Ya no me usen de muñeco vudú!”

Operado de nuevo en urgencias. Ya todo lo tomo con humor pero ya, ¡por favor! ... Ya no me usen de muñeco vudú”, escribió Shiky en Instagram, mostrando desde la cama del hospital el impacto de esta nueva operación.

Apenas en noviembre, Shiky estuvo intubado y en terapia intermedia por una infección que comenzó igual: una palomita atascada en una muela se volvió una pesadilla médica. Esta vez, la inflamación volvió al mismo cachete, lo cual encendió las alarmas de inmediato.

La infección en una muela la tomó con sentido del humor y así lo demostró en redes / IG: @yosoyshiky

Una piedra en el camino… ¡y en la boca!

Según explicó su pareja Abraham, los médicos decidieron intervenir al locutor y conductor porque la infección amenazaba con extenderse a los pulmones o al cerebro. Ya en el quirófano, encontraron una complicación inesperada.

“Es una piedrita que le sale al 0.1% de las personas”, reveló Shiky.
Tras su intervención, el conductor regresó a su casa con nuevos cuidados en las muelas / IG: @yosoyshiky

Pese al susto, el ex participante de La Casa de los Famosos ya se encuentra en casa y estable, aunque continúa en recuperación con citas médicas constantes. A pesar de las recomendaciones de reposo, el también locutor ha intentado poco a poco volver a sus actividades profesionales.

Últimos videos
Lo Último
17:19 La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
17:09 WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
17:04 Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
17:04 Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
16:57 ¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
16:45 ¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
16:36 Irene Azuela destaca a Salma Hayek como pilar de "Como Agua Para Chocolate"
16:32 ¡No habrá corte! West Ham y Manchester United empatan y reparten puntos en Londres
16:28 Tragedia en Oaxaca: explota ducto de Pemex durante labores de mantenimiento
16:26 Aprueban Reforma Laboral de 40 horas en México: ¿Desde cuándo aplica?
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT
Futbol
10/02/2026
La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Contra
10/02/2026
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
10/02/2026
Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
Contra
10/02/2026
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
Futbol
10/02/2026
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
Contra
10/02/2026
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero