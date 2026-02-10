Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?

Ante el repunte de casos de sarampión en México, el uso de cubrebocas es una medida para reducir contagios. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:04 - 10 febrero 2026
Con el aumento de casos de sarampión en varias entidades, las autoridades de salud fijan recomendaciones concretas sobre el uso de cubrebocas como medida preventiva complementaria.

Ante el brote de sarampión en México y la alta transmisibilidad del virus, instituciones de salud han recomendado el uso adecuado de cubrebocas, especialmente en situaciones de riesgo, como complemento a la vacunación y otras medidas preventivas.

Regresa el uso de cubrebocas. / Pixabay

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)detalló qué tipo de mascarilla es más eficaz y en qué escenarios es recomendable utilizarla para reducir la probabilidad de contagio.

¿Qué tipo de cubrebocas es recomendable usar?

El IMSS recomienda utilizar cubrebocas tricapa o N95, bien ajustado a la nariz y la boca. Es importante no bajarlo al hablar, toser o estornudar y retirarlo únicamente tocando elásticos, seguido de una adecuada higiene de manos.

Según la institución, el uso de cubrebocas es especialmente pertinente durante el periodo de transmisibilidad del virus: cuatro días antes y cuantro días después del inicio del exantema (erupción cutánea), etapa en la que una persona puede contagiar a otras.

El IMSS recomienda utilizar cubrebocas tricapa o N95. / iStock

¿Quiénes deben usar cubrebocas?

Las recomendaciones oficiales identifican varios grupos y situaciones en los que el cubrebocas se considera útil para reducir el riesgo de contagio:

  • Personas con síntomas o diagnóstico confirmado de sarampión, cuando estén cerca de otras personas o salgan de su área de aislamiento en casa.

  • Cuidadores o familiares que tengan contacto directo con una persona enferma, especialmente si no cuentan con esquema de vacunación completo.

  • Personal médico o de enfermería durante la atención de casos sospechosos o confirmados.

  • Población general en zonas con alta incidencia de contagios, como medida preventiva adicional.

La recomendación se alinea con las indicaciones de la Secretaría de Salud federal, que señala que el cubrebocas no sustituye a la vacunación, la cual sigue siendo la medida principal de protección.

Los alumnos, docentes y personal escolar deberán usar obligatoriamente el cubrebocas / FREEPIK

Uso obligatorio y medidas locales

En algunos estados con mayor número de casos, como Estado de México y Jalisco, las autoridades han ordenado el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas y espacios cerrados para proteger a estudiantes, docentes y personal escolar.

Estas medidas suelen acompañarse de filtros sanitarios, toma de temperatura y vigilancia de síntomas para detectar casos a tiempo y reducir brotes locales.

El sarampión se transmite a través de gotículas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar. / iStock

¿Por qué usar cubrebocas si el virus es tan contagioso?

El sarampión se transmite a través de gotículas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar, por lo que una mascarilla bien ajustada puede disminuir la dispersión de partículas infectadas, especialmente en espacios cerrados o con alta concentración de personas.

Aunque la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, el uso de cubrebocas —en los escenarios adecuados— puede reducir el riesgo de transmisión mientras se completa el esquema de inmunización o en presencia de casos confirmados.

