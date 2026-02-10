¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026

America hizo oficial la incorporación del mediocampista brasileño Vinicius Lima, quien se sumó al plantel azulcrema tras concretarse su llegada procedente de Fluminense. La directiva azulcrema cerró el movimiento después de varios días de negociaciones y formalizó la operación, apenas unas horas después de que se cerrara el mercado de fichajes dentro de la Liga MX.

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales del club, donde se publicó una imagen del jugador con el jersey del América en las instalaciones de Coapa. Con esa publicación, la institución confirmó la integración del futbolista al primer equipo y dio inicio a su nueva etapa en el futbol mexicano.

La llegada de Lima se concretó bajo un esquema de préstamo hasta finales de 2026, con una opción de compra ya establecida entre las partes. El jugador mantenía contrato vigente con Fluminense hasta finales de 2027, condición que permitió estructurar la cesión bajo esos términos contractuales.

Vinicius Lima llegó a América | AP

El mediocampista arribó al futbol mexicano tras su etapa en el club brasileño, al que se incorporó en 2023 procedente del Ceará. En Fluminense formó parte del plantel que disputó competencias nacionales e internacionales durante los últimos años.

Durante su paso por el conjunto carioca, Lima tuvo participación en distintas posiciones del campo bajo la dirección técnica de Fernando Diniz. A lo largo de ese periodo actuó como mediocampista, extremo, contención e incluso como defensa central en situaciones específicas, de acuerdo con las necesidades del equipo.

En el apartado de títulos, el futbolista conquistó con Fluminense el Campeonato Carioca y la Conmebol Libertadores en 2023, además de la Recopa Sudamericana en 2024. Su registro con el club brasileño fue de 168 partidos oficiales, en los que sumó 16 goles y 10 asistencias.

Vinicius Lima de Fluminense llega en préstamo a América | IG: lima96

La directiva y específicamente el cuerpo técnico encabezado por André Jardine, consideraron su incorporación como parte del ajuste en el mediocampo tras la salida del español Álvaro Fidalgo, quien fue transferido de forma definitiva al Real Betis. La llegada de Lima respondió a la necesidad de cubrir ese espacio dentro del plantel.

Con el anuncio oficial, Lima quedó registrado como nuevo jugador del América y se integró a los trabajos del equipo en Coapa, a la espera de su adaptación al futbol mexicano y de su disponibilidad para las próximas jornadas del torneo.

Vinicius Lima, el nuevo 'Álvaro Fidalgo' para América

El ‘nuevo Álvaro Fidalgo’. Luego de la victoria ante Rayados de Monterrey en la Jornada 5, el director técnico del América, André Jardine, mencionó que Vinicius Lima llega para cubrir la baja reciente del mediocampista español. Con la salida del mediocampista español naturalizado mexicano al Real Betis, en Coapa se volvió prioridad buscar a un jugador con características similares.

Por lo tanto, André Jardine solicitó fichar a Vinicius Lima, quien actualmente llegó procedente del Fluminense del Brasileirao. Sobre dicho jugador, el estratega no tuvo más que elogios ante su posible llegada. Además de cubrir una baja importante en el plantel, aportaría con distintas funciones en el terreno de juego tanto, pues puede desempeñarse en varias zonas del campo, algo que Fidalgo hacía en su momento.

“Si concretamos esta negociación que tiene todo para darse, es un jugador que conozco hace mucho tiempo. Lo he acompañado toda su carrera, lo que más me gusta es que puede jugar en cualquier función de la media cancha, es como Fidalgo, como 8, como 10, con perfil cambiado. Puede cambiar situaciones, es un jugador que le gusta mucho el balón, que le da ritmo, con criterio en el balón. Ojalá se concrete, aportaría bastante”, comentó el entrenador.