La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo

Apenas llegó y Cadillac ya revolucionó la Fórmula 1. Sin embargo, la nueva escudería del mexicano Sergio 'Checo' Pérez ya despertó un inesperado que involucra a Michael Bay, reconocido director de películas como Transformers.

El primer auto Cadillac en la F1 | @Cadillac_F1

¿Qué pasó entre Cadillac y Michael Bay?

Durante el Super Bowl LX, la escudería estadounidense presentó su monoplaza para la temporada 2026 a través de un anuncio publicitario valorado en 15 millones de dólares.

Mientras los Seahawks aplastaron a los Seahawks en el campo de Levi's Stadium, en Santa Clara, California, Bay interpuso una demanda de última hora para impedir la proyección del comercial del undécimo equipo en la máxima categoría del automovilismo deportivo.

De acuerdo con The Athletic, el cineasta argumenta que Cadillac y la agencia encargada del proyecto plagiaron su "estética visual y técnicas de cámara registradas".

El nuevo auto de Checo | @SChecoPerez

Quiso dirigir el comercial

Michael Bay sostiene que, después de que las negociaciones para que él dirigiera el anuncio no llegaran a buen puerto, la marca produjo una pieza que es una "copia al carbón" de su estilo cinematográfico.

La respuesta de General Motors (GM) fue inmediata y contundente: la compañía calificó la demanda como una "distracción sin fundamentos" y defendió el anuncio como una "celebración original de la ingeniería americana".

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

¿Quién dirigió realmente el comercial de Cadillac?

Cadillac emitió un comunicado de prensa para aclarar la autoría del audiovisual. La dirección recayó en Sam Piling, cineasta que apostó por un enfoque centrado en la "artesanía cinematográfica y la contención musical".

Precisamente, la banda sonora estuvo a cargo del influyente compositor Max Richter, acompaña a un vídeo dinámico que muestra un monoplaza con un diseño de doble cara: un lado negro y otro blanco, simbolizando el equilibrio entre la determinación y la ambición.

Bottas y Checo | @Cadillac_F1

Un equipo audaz y atrevido

Graeme Lowdon, director de Cadillac F1 y que será jefe directo del mexicano Checo Pérez y del finlandés Valtteri Bottas, destacó la audacia de la escudería, algo que quiere reflejar en las pistas del serial.