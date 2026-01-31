¿Max Verstappen, feliz por el motor Red Bull-Ford? Esto dijo el Subcampeón de la F1

Comienza a salir el sol en Red Bull. Pese a no encontrarse en óptimas condiciones físicas durante el shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona, de cara a la campaña 2026, Max Verstappen calificó el inicio de la pretemporada como positivo.

Max Verstappen, en práctica | RBR

¿Qué dijo Max Verstappen?

El vigente Subcampeón de la máxima categoría reconoció que cambiarle la cara a RBR es un "trabajo en progreso", aunque desde ya su primera valoración del nuevo motor es alentadora.

"Al final fue bastante bien, sí. Durante mi primera mañana en el coche no pude dar muchas vueltas por la lluvia, pero hoy estuvo bien. He dado muchas vueltas y también hemos aprendido mucho", lanzó Verstappen luego de dar 118 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya en la última jornada de prácticas, en las que marcó el quinto mejor tiempo.

Verstappen y Hadjar en la presentación del RB22 | RBR

¿Cómo le fue a Red Bull en Barcelona?

Red Bull enfrentó un contratiempo el jueves, viéndose obligado a esperar la llegada de nuevas piezas desde su fábrica en Milton Keynes. El retraso se debió a un fuerte accidente sufrido por Isack Hadjar a principios de semana con el nuevo RB22.

No obstante, el equipo logró reconstruir el monoplaza a tiempo para el viernes, permitiendo a Verstappen acumular kilómetros cruciales. El objetivo principal era el aprendizaje y la recopilación de datos, una misión que, según Mad Max, se cumplió con éxito.

Así el nuevo uniforme de Verstappen y Hadjar | RBR

'Queda mucho trabajo': Verstappen

"Todavía queda muchísimo trabajo por delante y hay muchos aspectos que mejorar, pero creo que es lo normal en esta fase", explicó el piloto neerlandés sobre el debut del motor Red Bull Ford Powertrains.

"En general, es muy positivo haber podido dar tantas vueltas con nuestro nuevo motor. Es un buen comienzo, aunque obviamente es muy pronto"

Previamente, tanto Isack Hadjar y Liam Lawson como el ingeniero de Racing Bulls, Mattia Spini, expresaron un leve optimismo sobre el DM01, nombre oficial de la unidad de potencia. Spini describió el rendimiento del motor como "bueno, pero aún no perfecto", una visión con la que Verstappen coincide.