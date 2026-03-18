Hirving 'Chucky' Lozano acepta que su futuro será lejos de San Diego FC

La situación de Hirving "Chucky" Lozano en el San Diego parece no tener retorno. El delantero mexicano ha sido completamente excluido de los planes del club para la presente temporada de la Major League Soccer, por lo que el futbolista finalmente ha optado por dejar al club estadounidense.

La relación entre Lozano y el equipo californiano, que lo presentó con gran euforia como su primer jugador franquicia a finales de 2025, se deterioró rápidamente. Una combinación de bajo rendimiento y, principalmente, problemas de indisciplina en el vestuario, provocó una fractura insalvable.

El punto de quiebre llegó cuando el técnico Mikey Varas decidió apartar a Lozano del equipo justo al inicio de los playoffs, una medida drástica que demostraba la firmeza del club al prescindir de su máxima figura en la primera postemporada de su historia.

Hirving Lozano, jugador franquicia del San Diegon FC | X: @sandiegofc

San Diego borra a Lozano de todos sus registros

El atacante no solo ha quedado fuera del primer equipo, sino que la directiva ha confirmado que tampoco será inscrito en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo del futbol estadounidense.

Esta medida significa que Lozano no tendrá actividad oficial ni siquiera con el equipo filial, dejándolo sin la posibilidad de sumar minutos de juego en ninguna competición organizada por el club californiano. La decisión agrava la inactividad del jugador, quien no disputa un partido desde noviembre del año pasado.

Hirving Lozano vive su primera temporada en San Diego FC | AP

De acuerdo con información del periodista Nicolò Schira, Hirving Lozano ha aceptado que su futuro está fuera del San Diego y ha decidido dejar el club de la MLS después de la Copa del Mundo.

¿Qué sigue para el delantero mexicano?

Con este panorama desolador, el futuro de Lozano es incierto. Su falta de actividad lo dejará fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026.

Aunque el mercado de fichajes de invierno en Estados Unidos cierra el 26 de marzo, el tiempo se agota para encontrar una solución inmediata, sin embargo, los reportes apuntan a que Lozano se mantendrá sin equipos hasta al menos este verano.

Algunos reportes apuntan a su regreso a la Liga MX, sin embargo, su elevado salario lo aleja de múltiples equipos mexicanos sino que de todos. Todo parece indicar que, deberá evaluar su futuro en el próximo mercado de verano.