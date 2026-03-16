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Futbol

Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'

Julián Quiñones señala que "hace falta confianza" para explotar en Selección Mexicana | IMAGO7
Rafael Trujillo 17:47 - 16 marzo 2026
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El futbolista naturalizado mexicano aseguró que quiere ser parte de la convocatoria para el Mundial

La Copa del Mundo es el único objetivo. Con la convocatoria de México rumbo a los partidos de la Fecha FIFA de marzo a sólo un par de días de darse a conocer, Julián Quiñones ha decidido mandar un mensaje para el entrenador Javier Aguirre, buscando ser parte de la lista para estos partidos.

Aunque dentro del terreno de juego el nacido en Colombia ha demostrado un gran nivel buscando 'forzar la mano' del Vasco para su llamado, ahora ha decidido también hacerlo con un par de declaraciones. Con miras a la Copa del Mundo, el delantero afirmó en una reciente entrevista que quiere ser parte de la Convocatoria del Tricolor.

Julián Quiñones con México | MEXSPORT

Quiere ir al Mundial

En declaraciones para Fox, el delantero de Al Qadasiya afirmó que se ha enfocado en trabajar para ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre , no sólo para los partidos ente Portugal y Bélgica de este mes, sino que para la Copa del Mundo de junio.

"Para mí es muy importante (ir al Mundial), por eso vengo trabajando día a día para poder estar en la lista final y eso para mí es lo más importante, por eso me mato cada día en entrenamiento, en los partidos. Para poder estar en esa lista decisiva y poder representar a México como lo quise siempre, y eso para mí es lo más importante". afirmó para FOX.

Cabe destacar que, el delantero no ha formado parte de las últimas convocatorias del Tricolor, sin embargo, se debe a que, los encuentros más recientes de México han sido con puros jugadores de la Liga MX, esto al haberse llevado a cabo fuera de la Fecha FIFA. Además, previamente venía arrastrando una lesión muscular que los dejó fuera de los juegos ante Uruguay y Paraguay

La última vez que Quiñones representó al Tricolor fue en octubre cuando fue llamado para los partidos ante Ecuador y Colombia. En total jugó 88 minutos se fue sin goles ni asistencias. Además, fue parte de la lista para la Copa Oro que terminó ganando el Tricolor.

Julián Quiñones y Germán Berterame en celebración ante Ecuador | MEXSPORT
Julián Quiñones y Germán Berterame en celebración ante Ecuador | MEXSPORT

Buscando ser campeón de goleo

Dentro del terreno de juego, el delantero mexicano se ha ganado el llamado con la Selección. En la actual temporada suma ya 28 anotaciones en 27 partidos además de dos asistencias. En la liga acumula 24 goles y es segundo en la tabla de goleadores. Aunque el futbolista asegura que no está concentrado en lo individual, un título de goleo podría ayudarlo a conseguir su llamado a la Copa del Mundo.

"Yo creo que la motivación me la dan mis compañeros, eso es lo principal y por ende llegan los goles... para mí siempre va a ser lo colectivo, por eso llegan los goles, llegan los resultados y eso es lo que realmente importa", finalizó

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN
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