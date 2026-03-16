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Futbol

¿CR7 llega a partido ante México? Revelan convocatoria de Portugal

CR7 aún no tiene certeza sobre su visita a México | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:26 - 15 marzo 2026
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A tan solo días de la reinauguración del Estadio Banorte,la afición se vuelve a ilusionar con la presencia del 'Bicho'

Han sido días de total incertidumbre, pues no se sabe si Cristiano Ronaldo estará presente en el duelo de México vs Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo.

Sin embargo, las noticias no han parado, por lo que a pesar de la lesión del CR7, la esperanza ha crecido con un último informe al respecto de la convocatoria de Roberto Martínez con Portugal y su visita a la Ciudad de México.

El Estadio Banorte busca estar listo para el México vs Portugal | MEXSPORT

¿Un bicho en CDMX?

Desde que se hizo oficial que Portugal sería el equipo que enfrentaría a México para la reapertura del Estadio Banorte, los aficionados se volvieron locos para tratar de conseguir boletos, pero realmente no se tenía certeza de su visita a suelo azteca; la noticia de su lesión trajo aún más incertidumbre, pero todo ha cambiado recientemente.

Un reporte del medio árabe Ariyadhiah ha puesto la expectativa en alto, ya que el 'Comandante' aparece dentro de los convocados con los lusitanos, o al menos en la dupla que forma con su compatriota Otavio.

La selección de Portugal convoca al dúo de Al-Nassr, Cristiano Ronaldo y Otávio, pero la participación de 'El Bicho' se decidirá tras el informe médico final sobre su lesión, como preparación para el partido decisivo
Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP
Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

Es por ello que ahora solamente queda esperar a que los reportes médicos del máximo goleador en la historia para saber si podrá estar presente en el partido que pondrá de regreso en la competencia al estadio próximamente tres veces mundialista.

¿De qué está lesionado Cristiano?

De manera desafortunada para los planes del Tri en el regreso del 'Coloso de Santa Úrsula', Cristiano Ronaldo ha presentado una lesión en el tendón de la corva que lo ha dejado fuera de los últimos partidos con su equipo Al-Nassr.

Algunos rumores también apuntaban a que el mismo 'Bicho' estaría fingiendo este problema físico para no estar presente en la convocatoria de Portugal de cara al partido ante México; sin embargo, los reportes más recientes de su club han aclarado que su lesión es genuina y que desafortunadamente es más grave de lo que se esperaba, así que aún no se tiene certeza de si estará presente o no.

Cristiano Ronaldo tras victoria sobre el Al-Hazm l @AlNassrFC

Fuera dela presencia de CR7, figuras como Bruno Fernandes, Rúben Días, Diogo Costa, Bernardo Silva y más, podrán visitar el Estadio Azteca para medirse a uno de los anfitriones a menos de tres meses de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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