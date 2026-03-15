Richard Ledezma se visualiza en la Copa del Mundo: ‘Es mi sueño ir’

Entre lesionados y muchas dudas, la Selección Mexicana comienza a quedarse sin hombres ‘importantes’ de cara a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, hay varios jóvenes talentos que comienzan a emerger dentro del balompié y que podrían alzar la mano para poder ser parte del cuadro tricolor. Uno de los jugadores destacados y que podrían ser elegibles por Javier Aguirre es Richard Ledezma de Chivas.

Richard Ledezma quiere llegar al Mundial con la Selección Mexicana | MEXSPORT

‘Si sigo haciendo lo que que hago iré’

Ricarda Ledezma de 25 años, es uno de los inamovibles de Gabriel Milito en el equipo del Guadalajara. El futbolista destaca en la posición de lateral derecha y tras grandes actuaciones durante el Clausura 2026 el propio jugador asegura que podría alcanzar un boleto a la próxima fiesta del verano.

Durante una entrevista, Richard fue cuestionado sobre si piensa en ser convocado por Javier Aguirre como parte de los 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial, ante la pregunta, el lateral de Chivas reconoció que asistir es uno de sus grandes sueños.

Richard Ledezma jugando con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Es un sueño ir a la Copa del Mundo si puedo, y obviamente me estoy preparando para eso. Entreno duro todos los días y juego al máximo cada partido; creo que si sigo haciendo lo que estoy haciendo aquí en Chivas, dentro y fuera del campo, creo que me llevará a donde quiero estar, que es la Copa del Mundo”, declaró para Chivas TV.

El jugador del Rebaño ya fue parte de una convocatoria con México, incidió ya logró anotar con la camiseta tricolor. Sin embargo, ante su doble nacionalidad aún hay algunos detractores de su convocatoria.

Richard Ledezma y Roberto Alvarado en el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7

Ante la problemática de su nacimiento, el jugador aseguró que él es mexicano, dejando de lado todas las negativas y reiterando su pasión y cariño por los colores verde, blanco y rojo.

Es una historia especial que no mucha gente entenderá, yo me siento mexicano y sé que soy mexicano, sin importar lo que digan los demás soy mexicano al final del día gracias a mis padres y abuelos. Así que me siento mexicano y sé que soy mexicano”, concluyó.

Richard Ledezma con Chivas l IMAGO7

¿Cómo marcha México rumbo a la Copa del Mundo?

Pese a tener un tercer Mundial en casa, las cosas para la Selección Mexicana parecen estar cada vez peor. Desde problemas con la afición por el funcionamiento del equipo, hasta varias lesiones de jugadores importantes. Ante estas problemáticas, Javier Aguirre y el equipo mexicano tendrán que entregar más del 100% rumbo al certamen más importante del mundo, en el cual México tiene la obligación y oportunidad de ser protagonista.