A 88 días: México jugó el primer partido en la historia de los Mundiales, ante Francia en Uruguay 1930

La Selección Mexicana ha sido parte de momentos históricos en los libros de la Copa del Mundo, pero uno de ellos ocupa un lugar muy especial al ser irrepetible. El primer partido en la historia de los Mundiales estuvo protagonizado por México, enfrentando a la Selección de Francia, equipo que muchos años después, se convertiría en dos veces campeón del prestigioso torneo.

A pesar de haber sido parte de un momento único, hay algunos detalles acerca de aquel primer encuentro en la trayectoria del Tri que lo hacen ser recordado de distintas maneras, y más, considerando que han sido parte de varias inauguraciones, una de ellas próxima a realizarse el siguiente 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Las imágenes del Mundial de 1930 no son tan claras con el paso de los años | MexSport

El equipo mexicano como protagonista histórico

México fue una de las selecciones invitadas a la primera edición del Mundial junto a otras 12 como fueron Argentina, Chile, Francia, Yugoslavia, Brasil, Bolivia, Uruguay, Rumania, Perú, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Dentro de esa edición solo había cuatro grupos, a la escuadra mexicana le tocó en el primero.

Los rivales a los que se enfrentó el Tri fueron Argentina, Chile y Francia, aunque no precisamente en ese orden, ya que la actividad mundialista abrió cuando se midieron a los franceses la tarde del 13 de julio de 1930 en el Estadio Pocitos de Uruguay. Es importante mencionar que, para esta ocasión, no fue un solo partido de inauguración el que se jugó, sino dos, con Estados Unidos venciendo a Bélgica 3-0 en simultáneo.

Estadio Pocitos en Uruguay | fifa.com

El partido terminó con derrota para la Selección Mexicana con un marcador final de 4-1; el primer gol de aquel histórico encuentro fue anotado por Lucien Laurent. Aunque no existen registros ni en fotos ni videos de aquella anotación, terminó siendo un tanto fundamental al haber sido el primero en haberse marcado dentro de un partido de Mundial. El único gol mexicano del compromiso fue conseguido por Juan el 'Trompito' Carreño.

El Grupo de México estuvo encabezado por Argentina con nueve puntos, seguidos de Chile que sumó seis y posteriormente Francia que, con la victoria sobre los aztecas consiguieron quedarse con tres; los mexicanos no lograron sumar puntos en su primera participación de las 16 que tendrían en el futuro.

Un torneo que llegó para quedarse

El primer Mundial estuvo conformado únicamente por cuatro grupos, de los cuales solo dos llegaron a la Gran Final: Argentina y Uruguay, dándole a esta última el triunfo para así ser también la primera anfitriona en conseguirlo con un encuentro que terminó con un 2-4.

Entrenadores de México en el Mundial de Uruguay 1930 | MexSport

En cuanto al resto de la actividad mexicana, los dirigidos por Juan Luque de Serrallonga, después de enfrentar a Francia pasaron a enfrentar a Chile y Argentina en ese orden. Ante los andinos, la derrota se dio por un 3-0 final, pero en el duelo ante los argentinos, la pizarra fue aún más abultada para terminar con un final de 6-3.