“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial

Miguel España y Rafael Chávez coinciden en que Raúl Jiménez debe ser el delantero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de este verano. Además, ambos exfutbolistas mencionaron que Armando González, goleador de las Guadalajara, también debe estar presente en la Copa del Mundo.

El debate sobre quién debe liderar el ataque del Tri continúa generando opiniones. Los exfutbolistas Miguel España y Rafael Chávez coincidieron en que Raúl Jiménez debe ser el referente en la delantera del equipo nacional.

Raúl Jiménez en festejo con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Rafael Chávez señaló que el atacante mexicano debe ser el titular, además de destacar a otros jugadores que pueden acompañarlo en el ataque.

“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular. Alexis Vega también me gusta mucho, está tocado por Dios, excelente acompañante para un delantero y me encanta la ‘Hormiga’. Ojalá a Javier se le ilumine el coco y ponga a los mejores”, comentó.

El exjugador también expresó su deseo de que el equipo encuentre una mejor versión ofensiva.

“Yo espero que a Javier se le ilumine, que realmente trabaje en esta recta final lo mejor posible y tengamos lo suficiente para meter goles”, añadió.

Rafael Chávez pide a Raúl Jiménez de titular en el Mundial | MEXSPORT

Por su parte, Miguel España destacó que hay competencia en la delantera del Tri, aunque considera que Raúl Jiménez es un delantero diferente. Además, subrayó que el funcionamiento del equipo será clave para que los atacantes puedan rendir.

“Raúl Jiménez es aparte. La Hormiga debe de estar, Quiñones también está trabajando bien, hay competencia. Lo importante es que también el cuadro tenga una manera de jugar, que tenga circuitos para que los abastezca; así tengamos al mejor delantero, si no le llega ni un cacahuate. Yo espero que Javier y todo el cuerpo técnico puedan encontrar esa forma de juego”, señaló.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7