Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial

Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Aixa Salinas Castillo 17:20 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Miguel España y Rafael Chávez también piden convocar a la ‘Hormiga’ González

Miguel España y Rafael Chávez coinciden en que Raúl Jiménez debe ser el delantero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de este verano. Además, ambos exfutbolistas mencionaron que Armando González, goleador de las Guadalajara, también debe estar presente en la Copa del Mundo.

El debate sobre quién debe liderar el ataque del Tri continúa generando opiniones. Los exfutbolistas Miguel España y Rafael Chávez coincidieron en que Raúl Jiménez debe ser el referente en la delantera del equipo nacional.

Raúl Jiménez en festejo con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Rafael Chávez señaló que el atacante mexicano debe ser el titular, además de destacar a otros jugadores que pueden acompañarlo en el ataque.

Raúl Jiménez es nuestro delantero titular. Alexis Vega también me gusta mucho, está tocado por Dios, excelente acompañante para un delantero y me encanta la ‘Hormiga’. Ojalá a Javier se le ilumine el coco y ponga a los mejores”, comentó.

El exjugador también expresó su deseo de que el equipo encuentre una mejor versión ofensiva.

“Yo espero que a Javier se le ilumine, que realmente trabaje en esta recta final lo mejor posible y tengamos lo suficiente para meter goles”, añadió.

Rafael Chávez pide a Raúl Jiménez de titular en el Mundial | MEXSPORT

Por su parte, Miguel España destacó que hay competencia en la delantera del Tri, aunque considera que Raúl Jiménez es un delantero diferente. Además, subrayó que el funcionamiento del equipo será clave para que los atacantes puedan rendir.

“Raúl Jiménez es aparte. La Hormiga debe de estar, Quiñones también está trabajando bien, hay competencia. Lo importante es que también el cuadro tenga una manera de jugar, que tenga circuitos para que los abastezca; así tengamos al mejor delantero, si no le llega ni un cacahuate. Yo espero que Javier y todo el cuerpo técnico puedan encontrar esa forma de juego”, señaló.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

De esta manera, ambos exfutbolistas coincidieron en que Raúl Jiménez debe ser el delantero titular de la Selección Mexicana, aunque también remarcaron que el funcionamiento colectivo será clave para que los atacantes puedan marcar diferencia.

Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones