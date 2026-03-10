¿Peligra el boleto al Mundial para Luis Ángel Malagón?

El portero por la titularidad en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, o al menos para el partido inaugural, sigue siendo un dilema; tanto Raúl Rangel, Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa siguen sin tener una ventaja favorable entre los candidatos.

Sin embargo, en la emisión reciente de los Infiltrados, programa que puedes seguir todos lo días a través de las plataformas de RÉCORD, se ha revelado quien sería el titular para Javier Aguirre hasta el día de hoy y todo indica que se inclinaría por la experiencia en Mundiales.

Malagón en el calentamiento del duelo América vs Querétaro I IMAGO7

¿Quién será el titular?

Juan Carlos Ibarrarán ha confirmado al cien por ciento que Guillermo Ochoa será el titular: “El portero titular el 11 de junio se llama Francisco Guillermo Ochoa, estamos a tres meses, quien le podría pelear la titularidad o un partido sería Malagón si regresa a su prime, el tema del Tala si es bueno pero no para poder estar de titular en un partido de un Mundial

Con lo revelado en los Infiltrados Ángel Malagón no tendría en peligro su presencia en la justa veraniega; pero, sí su titularidad para el partido ante Sudáfrica, aunque como bien recalca Ibarrarán de volver a su primer Malagón estaría asegurando su lugar en el once inicial.

Memo Ochoa y Luis Ángel Malagón en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Cabe mencionar, que también se ha resaltado la posibilidad de que Andrés Gudiño sea el hombre que pueda pelear por colarse entre los porteros para la justa veraniega; por el momento solo sigue manejando los tres porteros que han sido más constantes en las convocatorias con la experiencia de Memo Ochoa.

Malagón desea volver a su mejor nivel

En su más reciente conferencia de prensa del América; Ángel Malagón reveló que busca regresar a su mejor nivel con el América: Deseo volver a la versión que conocieron de mí. Han pasado muchos factores, pero al final del día la única forma siempre es trabajar. Agradezco a todo lo que es América, al profesor (André Jardine), a mis compañeros, porque son los que siempre están ahí alentando y ayudando.

“A veces la vida es así, momentos buenos y malos, pero lo importante es no dejar de creer. En este equipo sabemos lo que significa y siempre vamos en la misma dirección. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y directiva por confiar en mí. Sé que estoy en deuda, pero tengo el deseo de volver a mi mejor faceta y sé que, con la ayuda de Dios, así será”, declaró.

Malagón celebrando la victoria del América ante Querétaro en Liga MX I IMAGO7