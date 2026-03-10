Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid

Antonín Kinsky, portero del Tottenham | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:37 - 10 marzo 2026
Antonín Kinsky tuvo un amargo debut en Champions League y salió desconsolado del terreno de juego

El Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham en un insólito partido de Ida de los Octavos de Final de la Champions League. El encuentro estuvo marcado por una ventaja de 4-1 para los españoles en el primer tiempo, facilitada por la actuación del guardameta Antonín Kinsky, quien fue sustituido apenas a los 17 minutos de juego.

Antonín Kinsky vs Atlético de Madrid | AP

LA PESADILLA DE KISNKY

El Estadio Metropolitano fue testigo de una noche para el olvido del portero visitante. Kinsky fue reemplazado por el titular habitual, Guglielmo Vicario, tras cometer dos errores garrafales que resultaron en goles para el Atlético de Madrid.

La debacle comenzó temprano. A los 4 minutos, Kinsky resbaló al intentar un saque de meta, lo que permitió a Lookman recuperar el balón. Este cedió para Julián Álvarez, quien asistió a Marcos Llorente para que abriera el marcador (1-0).

Diez minutos más tarde, a los 14, Antoine Griezmann amplió la ventaja a 2-0 aprovechando otro resbalón, esta vez del defensor Van de Ven. Inmediatamente después, en el minuto 15, Julián Álvarez firmó el 3-0 tras un nuevo y grave error de Kinsky en un intento de despeje.

Antonín Kinsky fue sustituido al 17' | AP

La decisión del cuerpo técnico fue fulminante: dos minutos después del tercer gol, el joven portero fue sustituido. La actuación de Kinsky, de 21 años, en su debut en la Champions League, desató una oleada de críticas y burlas en las redes sociales, con comentarios de todo tipo sobre su desafortunada presentación. Para muchos, este podría haber sido no solo su debut, sino también su despedida del prestigioso torneo europeo.

DAVID DE GEA MANDA MENSAJE DE APOYO

Ante las cientos de miles de criticas que el joven arquero del Tottenham, una voz autorizada en el mundo del futbol le mandó un mensaje de apoyo. Por medio de su cuentas de X, el portero español David de Gea escribió palabras de aliento y consuelo para Kinsky.

De Gea, quien sabe a la perfección lo que es ser juzgado de manera hostil en las redes sociales, pidió a Kinsky mantener la cabeza en alto ante este momento tan duro en su corta carrera y mencionó que este no es el final y volverá al campo para redimir sus errores.

