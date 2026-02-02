La huella de México en el Atlético de Madrid: jugadores mexicanos que han fichado con el Atleti

El Atlético de Madrid y el futbol mexicano han forjado una relación histórica que trasciende décadas. Desde la llegada del primer gran ídolo en los años 80 hasta la consolidación de figuras contemporáneas, el club colchonero se ha convertido en uno de los destinos europeos más emblemáticos para el talento de México.

Atlético de Madrid | atleticodemadrid.com

HUGO SÁNCHEZ ABRIÓ EL CAMINO

La historia comenzó con Hugo Sánchez, quien aterrizó en 1981 para convertirse en una leyenda. Con la camiseta rojiblanca, "Hugo" no solo conquistó una Copa del Rey, sino que obtuvo su primer título de Pichichi en la temporada 84-85, dejando una marca de 54 goles antes de su partida.

Pesé a los buenos resultados que dejó vistiendo la camiseta rojiblanca, Hugo Sánchez no es recordado con tanto cariño por los Colchoneros, pues el mexicano cometió la pero "traición" que se puede hacer siendo jugador del Atleti, vestirse de blanco y fichar por el Real Madrid

Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid | MEXSPORT

LUIS GARCÍA, BRILLANTE PERO FUGAZ

Años más tarde, en los 90, Luis García Postigo mantuvo viva la llama goleadora, anotando 17 tantos en su campaña debut y ganándose el respeto del Vicente Calderón por su técnica individual. Lamentablemente para el canterano del Club Universidad Nacional, su historia con el Atlético de Madrid fue corta y solamente estuvo dos temporadas con los Colchoneros.

RAÚL JIMÉNEZ Y 'HH'

En la era moderna, el aporte mexicano ha sido sinónimo de títulos. Raúl Jiménez formó parte del plantel que levantó la Supercopa de España en 2014, sin embargo, el hoy delantero del Fulham jamás logró consolidarse con el Atlético de Madrid y más allá del título, el mexicano sumó escasos 823' minutos y solo logró marcar un gol con la camiseta del Atleti.

Raúl Jiménez en su paso por el Atleti | MEXSPORT

Años más tarde, Héctor Herrera se convirtió en un pilar del mediocampo para que el equipo de Diego Simeone se coronara campeón de LaLiga en la temporada 2020-21. 'HH' consolidó y puso fin a su carrera en Europa con el Atleti y logró que el club español mantuviera aún la confianza por los futbolistas mexicanos.

OBED VARGAS, OTRO MEXICANO AL ATLETI

Actualmente, la estafeta está a punto de pasar a manos del joven Obed Vargas, quien a falta del anuncio oficial, representará la nueva generación mexicana en el Civitas Metropolitano.

JAVIER AGUIRRE Y LA FEMENIL

Desde el banquillo, la figura de Javier Aguirre es recordada como el punto de inflexión para el Atlético contemporáneo. El "Vasco" asumió la dirección técnica en 2006, en un momento donde el club buscaba recuperar su estatus de grande y el mexicano fue parte importante del proceso.

Javier Aguirre fue DT del Atlético de Madrid | MEXSPORT

Además, el éxito de México en el club no se limita al equipo varonil. La sección femenina ha contado con figuras que han marcado una era de hegemonía en España. Kenti Robles es, sin duda, el referente máximo; durante su estancia de cinco años, la lateral fue pieza fundamental para que las colchoneras ganaran tres títulos de liga consecutivos (2017-2019) y una Copa de la Reina.