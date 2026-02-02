Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Obed Vargas cerca de cumplir su sueño de la infancia: Jugar en el Atlético de Madrid junto a Antoine Griezmann

Griezmann y Vargas intercambiando camisetas en el Mundial de Clubes | Captura de X
Mauricio Díaz Valdivia 20:01 - 01 febrero 2026
El jugador mexicano está muy cerca de ser anunciado como nuevo jugador colchonero

La novela en torno a Obed Vargas parece terminar muy pronto, pues Atlético de Madrid será el equipo ganador entre todas las opciones que tenía el mexicano para emigrar al futbol europeo.

Esto toma aún más valor al recordar el encuentro entre Obed y Antoine Griezmann, su próximo compañero e ídolo de la infancia. En aquel momento, el seleccionado nacional con México declaró que el francés es su ejemplo a seguir, sin pensar que poco menos de un año después estaría a punto de compartir vestidor con él.

Obed Vargas enfrentando al Atleti, su próximo equipo | MexSport

Doble encuentro en vestidores

La ocasión en que Obed Vargas pudo conocer a su ídolo se remonta al Mundial de Clubes de 2025, en donde Atletico de Madrid venció a Seattle Sounders en el Lumen Field como parte de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la competencia.

Todo se llevó a cabo en los vestidores del estadio, y además fue compartido en redes sociales; Vargas pudo intercambiar camiseta con Griezmann y al finalizar dio unas declaraciones referentes al equipo colchonero.

Sigo al equipo desde que tengo 10 años. El Atlético es un equipo luchador y saca resultados de la nada. Me identifico mucho con el coraje y corazón que tienen

¿Qué falta para que se concrete el fichaje?

Toda la información en torno a Obed Vargas había arrojado que el interés por llevarlo al futbol europeo no lo tenía un solo equipo, pues se ha llegado a hablar incluso de más de diez ofertas con varias ligas y clubes inmiscuidas en la posible transacción.

Es ahora, a tan solo horas de que se cierre el mercado de fichajes, que Atlético de Madrid se ha quedado con la ventaja para poder fichar al mexicano, todo esto derivado de sus declaraciones en las que acepta que el Atleti es el club de su vida, dejando camino libre para los Colchoneros y así poder llevarlo a LaLiga.

Obed Vargas cada vez más cerca de ser colchonero | MexSport

Obed Vargas se sumaría a nombres como Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera como futbolistas mexicanos que han militado en el equipo rojiblanco dentro del futbol español.

