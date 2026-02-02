¿El reemplazo de Raúl está cada vez más cerca? Ricardo Pepi apunta al Fulham

El Fulham empieza a visualizar en el futuro y desde ahora quiere apuntalar su ataque con juventud ante un Raúl Jiménez que está en gran momento; sin embargo, la edad empieza a pesar para estar compitiendo en las próximas temporadas en el máximo nivel.

Ricardo Pepi en jugada con el PSV l X:PSV

Ricardo Pepi es el posible reemplazo del delantero mexicano. De acuerdo a Fabrizio Romano el club inglés tiene un acuerdo por el norteamericano en el que estaría desembolsando 37 millones de euros al PSV Eindhoven por los servicios del jugador.

La misma fuente añade que todas las partes catapultaron la negociación en buenos términos y por ahora la único detalles es que el conjunto neerlandés busca el reemplazo para disputar la temporada en los Países Bajos.

Raúl Jiménez en jugada ante Manchester United l AP

Cabe mencionar, que durante las últimas semanas el equipo ha lanzado varias ofertas buscando un nuevo delantero. En los pasados días el equipo londinense mostró su interés en Oscar Bobb, atacante de Manchester City.

Los Cottagers tuvieron conversaciones con el jugador y con los Citizens para concretar el traspaso, sin embargo, la negociación no pudo llegar a concretarse, por lo que se decantaron con el seleccionado de Estados Unidos que ha destacado alrededor de ocho anotaciones en 15 juegos jugados.

¿Más competencia?

Con esta posible nueva contratación, Raúl Jiménez podría tener una nueva competencia en la delantera de los Cottagers. Actualmente, el mexicano ya debe pelear con Emile Smith Rowe y Harry Wilson, por los goles del equipo y ahora tendría que también pelear con Pepi.

Esta campaña, el seleccionado mexicano suma ya seis goles en la temporada y apunta a tener una temporada menos efectiva que el año pasado. Ante esto, la directiva del Fulham estaría buscando a otro jugador que complemente el juego del mexicano y quizá a porte los goles que Jiménez no.

200 goles en la Premier League

Mientras tanto, Raúl Jiménez se encuentra de manteles largos tras alcanzar 200 goles en la Premier League tras marcar su noveno gol de la temporada con el Fulham y cerró la marca de 12 penales cobrados y 12 anotados luego de sellar su anotación ante el Manchester United.