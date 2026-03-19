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Futbol Nacional

“No me interesa ser primero”: la frase de Milito que sacude a Chivas pese al liderato

Gabriel Milito durante juego ante León | MEXSPORT
Gabriel Milito durante juego ante León | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 00:14 - 19 marzo 2026
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Chivas es líder, pero Milito baja la euforia: prioriza el rendimiento sobre la cima y advierte que el nivel del futbolista mexicano puede ser peligroso cuando cree en sí mismo

Aunque Guadalajara volvió a la cima, su técnico, Gabriel Milito, dejó claro que el liderato no es su principal objetivo. El estratega argentino subrayó que su prioridad es consolidar el funcionamiento del equipo y sostener el nivel mostrado en las últimas jornadas.

Nosotros jugamos para ganar, porque eso te da puntos y te acerca a los primeros lugares, pero terminar primero no te da ningún título. Es importante por la ventaja deportiva, pero lo que más me interesa es que el equipo mantenga este nivel. Los resultados llegarán como consecuencia

Milito destacó que el buen momento del equipo no es casualidad, sino resultado del trabajo, la disciplina y la mentalidad del grupo, factores que han permitido construir una dinámica positiva en el torneo.

Chivas celebrando ser el nuevo líder del Clausura 2026 | MEXSPORT
Chivas celebrando ser el nuevo líder del Clausura 2026 | MEXSPORT

"Las buenas rachas se construyen y cuesta mucho lograrlas. Hoy el equipo lo está haciendo, pero debemos mantener la humildad, el deseo y la pasión por jugar. El talento está, y con organización, el rendimiento crece. A partir de ahí, los resultados se acercan", señaló.

El técnico rojiblanco insistió en que, más allá de los puntos y la posición en la tabla, su enfoque está en el día a día y en sostener el rendimiento colectivo.

"Claro que el liderato es importante, pero me enfoco en que el equipo mantenga este nivel. Si lo otro llega, bienvenido sea. Lo fundamental es no perder la humildad ni la pasión, y este grupo lo tiene claro", agregó.

MEXICANO CON CALIDAD Y CONFIANZA ES DE CUIADO

Finalmente, reafirmó su confianza en el plantel y en el futbolista mexicano, destacando la importancia del convencimiento para potenciar el rendimiento.

Armando González tras marcar su noveno gol de la temporada | MEXSPORT
Armando González tras marcar su noveno gol de la temporada | MEXSPORT

"Desde que acepté dirigir a Chivas, lo hice creyendo en los jugadores. Confío en la calidad del futbolista mexicano. Cuando compite convencido, su nivel se eleva. Aquí hay mucho talento.

"Yo trato de convencer con argumentos, no de imponer. Cuando el jugador entiende el porqué, se genera confianza. Esa es la base de cualquier equipo. Cuando el futbolista mexicano cree en lo que hace, hay que tener cuidado, porque su nivel puede ser muy alto", concluyó.

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