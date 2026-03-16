Chivas quiere de vuelta el liderato del CL26: esto necesita el Rebaño ante León

El CD Guadalajara se mide al León, dentro de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que fue reprogramado debido a la presencia del juego de Leyendas en días pasados entre Real Madrid y el Barcelona en el Akron.

Una victoria ante La Fiera podría representar subirse nuevamente en lo más alto de la tabla de clasificación; actualmente ostentan 24 unidades y el líder Cruz Azul aparece con 26 unidades tras el empate en Ciudad Universitaria ante Pumas.

Los dirigidos por Gabriel Milito podrían alcanzar su novena victoria en el Clausura 2026 y registrar su cuarto torneo en los 10 de al menos registrar 9 triunfos; Clausura 2023 (10), Clausura 2024 (9) y Apertura 2025 (9).

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, en el duelo ante Santos Laguna | IMAGO7

¿Cómo fue el partido más reciente entre Chivas y León?

El antecedente más reciente, el Rebaño cayó en su debut dentro del Apertura 2025 de la Liga MX en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 2 gracias un penal ejecutado de buena manera de James Rodríguez.

Desde los primeros minutos se veían jugadas de peligro, pues ambos equipos se acercaban al área rival para poder mover el marcador y que de esta forma estuvieran más tranquilos en el partido; sin embargo, se irían al descanso sin anotaciones.

La afición de León previo al partido contra Chivas | IMAGO7

En el segundo tiempo, la tónica era la misma con ambos equipos, aunque el equipo que logró mover las redes fue la Fiera, luego de que se revisará una acción dentro del área y al final se decidió por marcar la pena máxima. James Rodríguez logró marcar desde los 11 pasos al minuto 65.

Dicho partido representó el debut oficial de Gabriel Milito con las Chivas en el campeonato mexicano, teniendo su primera derrota en el campeonato, aunque dejaron una buena exhibición generando mayor peligro que León.

Gabriel Milito durante el partido de Cruz Azul ante Chivas | IMAGO 7

Los números en los últimos 5 juegos