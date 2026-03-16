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Futbol

"Chivas compite mejor con los de arriba": Antonio Contreras

Chivas Femenil l IMAGO7
Jorge Armando Hernández 20:15 - 15 marzo 2026
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Después del empate ante Tuzas del Pachuca, Antonio Contreras. técnico de Chivas habló en conferencia de prensa

Chivas Femenil empató ante Pachuca Femenil y se repartieron los puntos. El Rebaño Sagrado comenzó ganando el partido y luego Tuzas lo empató con un penal dudoso.

Chivas Femenil l IMAGO7

Jasmine Cázeres fue la autora del tanto para Chivas en una descolgada por derecha, se quedó mano a mano frente a la arquera y su disparo no perdonó.

Tuzas empataría el marcador tras un penal dudoso en el cual el balón le rebota en la cara a la jugadora de Chivas y el árbitro determinó que le pegó en el brazo. Charlyn Corral fue la encargada de convertir desde los once pasos para el 1-1 resultado final.

Chivas empató 1-1 con Pachuca| IMAGO7

Tras finalizar el encuentro en conferencia de prensa, el entrenador de Chivas, Antonio Contreras habló de su potura con respecto al partido y de cuales fueron sus impresiones del encuentro.

Chivas pudo haber completado una victoria redonda, el penal y las circunstancias no fueron favorecedoras. Las palabras del técnico rojiblanco ponen a Pachuca en un lugar por debajo de los rivales que según en palabras de Contreras, Chivas se crece.

Nuestro equipo compite mejor con los de arriba que con los de abajo
Antonio Contreras no pierde la fe con Chivas | MEXSPORT

Contreras destaca que tienen muchas finales a un partido entiendo que cada partido es una historia diferente. Chivas le cuesta competir con equipo no candidatos al título.

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