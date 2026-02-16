¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío Femenil entre Chivas y Atlas?

La Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil estará marcada por uno de los partidos más llamativos de esta fecha con el llamado Clásico Tapatío en donde las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben a las Rojinegras del Atlas en busca del ansiado triunfo.

Ambas escuadras llegan a este cotejo con respectivas derrotas, el Rebaño vuelve a casa tras caer ante Pumas por la mínima en la Jornada 8. Y es que, el equipo dirigido por Antonio Contreras no ha podido mantener un buen ritmo pese al invicto que sostuvo en siete fechas.

Chivas Femenil l IMAGO7

¿Cómo fue el reciente duelo de Chivas?

Aunque el partido en Ciudad Universitaria no tuvo una gran cantidad de jugadas de peligro, o al menos no en la primera mitad, el gol llegaría al minuto 25, cuando Montse Hernández desbordó por la banda izquierda y después meter un centro que terminó yendo con dirección al arco, ingresando por completo en el ángulo.

El gol de la dorsal 23 auriazul ha significado una vez más el cumplimiento de 'La ley del ex', pues antes de jugar con las universitarias, tuvo un paso discreto por Guadalajara y ahora aplicó como es recurrente en la Liga MX la ley del ex.

Pumas Femenil vence a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Chivas perdió el invicto de siete partidos, de los cuales había ganado seis; sin embargo, aún se ubican en la tercera plaza del certamen con 19 unidades con miras a meterse al top tres que está comandado por Rayadas, América y Pachuca con 22, 20 y 19 puntos respectivamente.

¿Cómo llega Atlas?

Por su parte las Rojinegras fueron sorprendidas ante un puebla que catapultó su segunda victoria del Clausura 2026, la seleccionada mexicana Joselyn Solis abriría el marcador; sin embargo, al 47 la reacción llegaría por conducto de Sanjuana Muñoz.

Cuando ya se acababa el encuentro aparecería Miriam García para darle el triunfo a ‘La Franja’ en el tiempo de compensación, todo esto en las instalaciones del Club Alpha tras abandonar el Estadio Cuauhtémoc hace unas semanas.

El partido entre Chivas y Atlas se disputará este 16 de febrero en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio Akron y podrás seguirlo a través de Amazon Prime Video, Fox One, Tubi en todo México.

Jugadoras de Pumas en lamento tras la derrota por goleada 4-1 frente a Atlas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Fecha: 16 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: Akron