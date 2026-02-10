Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Juárez sorprende y le quita el invicto a Tigres en el 'Volcán' en la Jornada 8 del Clausura 2026

Jugadoras de Bravas festejan en el partido contra Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Jugadoras de Bravas festejan en el partido contra Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:45 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Bravas lograron un triunfo muy importante en el certamen y se mete en zona de Liguilla en la Liga MX Femenil

Los invictos en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se van terminando y este lunes en la Jornada 8 un par de equipos sufrieron su primera derrota del torneo. Chivas no pudo contra Pumas en CU, mientras que Tigres sufrió un descalabro inesperado en casa ante FC Juárez.

Un autogol en el inicio del partido fue suficiente para que las Bravas se quedarán con los tres puntos en su visita al Estadio Universitario. Fue el primer descalabro en el semestre para las Amazonas, que todavía tienen un partido pendiente.

Por ahora el actual monarca de la Liga MX Femenil se mantiene en el séptimo puesto de la clasificación con 14 puntos, los mismos que las Bravas. El equipo fronterizo, por su parte, con este triunfo se metió en zona de Liguilla, gracias a la derrota de Cruz Azul ante América.

Un autogol sentenció el partido en el Volcán

Apenas habían pasado dos minutos de que inició el partido en Nuevo León cuando las Bravas tomaron la ventaja en el partido. A partir de ese momento el equipo de Óscar Fernández mantuvo un buen planteamiento defensivo para anular el ataque felino y sentenciar el 0-1.

Jennifer Hermoso en lamento en el partido de Tigres contra FC Juárez en la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Jennifer Hermoso en lamento en el partido de Tigres contra FC Juárez en la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Norma Palafox fue la jugadora determinante y de sus pies surgió la jugada que provocó el autogol. La delantera superó a Jimena López por derecha y en línea de fondo mandó un centro dirigido a Miah Zuazua. El esférico no llegó a la atacante, pero Eve Perisset quedó mal parada y desvió hacia su propio arco el balón.

La zaguera francesa intentó corregir su error con una barrida, pero el balón ya había cruzado la línea. Fue el primer gol ante Tigres para las Bravas, que sumaban cuatro juegos consecutivos sin marcar ante las Amazonas, dos de Fase Regular y dos de Liguilla.

Jugadoras de Juárez felicitan a Norma Palafox luego del autogol que adelantó a las Bravas ante Tigres | MEXSPORT
Jugadoras de Juárez felicitan a Norma Palafox luego del autogol que adelantó a las Bravas ante Tigres | MEXSPORT

Fue la primera victoria de las fronterizas contra el equipo de la UANL como visitantes. Hasta ahora solo habían ganado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en el Clausura 2023 y en el Apertura 2024, en ambos con marcador 3-1.

De igual forma, sumaron su cuarto partido al hilo sin derrota ante Tigres en Fase Regular, luego del mencionado triunfo de 2024 y dos empates consecutivos sin goles en el Clausura 2025 y el Apertura 2025. Mientras que en el actual Clausura 2026 fue su segundo partido con puntos, luego del empate 1-1 ante América en la Jornada 7.

Norma Palafox celebra con sus compañeras tras provocar el autogol de Tigres | MEXSPORT
Norma Palafox celebra con sus compañeras tras provocar el autogol de Tigres | MEXSPORT

¿Qué viene para Juárez y Tigres Femenil?

Luego de esta importante victoria, Juárez regresará a la frontera, donde tendrá otro duelo de alto calibre, ahora ante Pumas. Las universitarias se reencontraron con el triunfo este lunes tras vencer 1-0 a Chivas, por lo que ahora buscarán seguir sumando en un encuentro programado para el sábado 14 de febrero a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto al equipo de la UANL, primero se enfrentará a Puebla el viernes 13 a las 19:00 horas, en el partido reprogramado de la Jornada 2. Tras eso, el lunes 16 a las 21:20 horas visitará a Mazatlán, un equipo que ha sorprendido en este torneo y que marcha invicto en casa con tres triunfos y dos empates.

Últimos videos
Lo Último
21:47 El nombre de Franck Ribéry aparece en los documentos desclasificados del caso Epstein
21:46 ¡Cada vez más cerca! Cruz Azul y Tigres cierran acuerdo por el traspaso de Nico Ibañez
21:17 Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández
21:09 Qué regalar en San Valentín 2026 ideas originales y detalles únicos
20:54 Jutta Leerdam conquista el oro e impone récord olímpico provocando las lágrimas de Jake Paul
20:45 Juárez sorprende y le quita el invicto a Tigres en el 'Volcán' en la Jornada 8 del Clausura 2026
20:38 Lamine Yamal revela su 'mayor deseo' al visitar México durante el Mundial 2026
20:26 Memo Ríos critica show de Bad Bunny en el Super Bowl y desata polémica en redes
20:26 ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
20:09 Álvaro Fidalgo reitera su ilusión por llegar a la Selección Mexicana
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Franck Ribery en lamento durante el partido entre Bayern Munich y Juventus en la Champions League 2015-16 | MEXSPORT
Contra
09/02/2026
El nombre de Franck Ribéry aparece en los documentos desclasificados del caso Epstein
Nico Ibañez está muy cerca de llegar a Cruz Azul | IMAGO7
Futbol
09/02/2026
¡Cada vez más cerca! Cruz Azul y Tigres cierran acuerdo por el traspaso de Nico Ibañez
Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández
Futbol
09/02/2026
Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández
Qué regalar en San Valentín 2026 ideas originales y detalles únicos
Contra
09/02/2026
Qué regalar en San Valentín 2026 ideas originales y detalles únicos
Jutta Leerdam conquistó el oro y provocó las lágrimas de Jake Paul | AP
Otros Deportes
09/02/2026
Jutta Leerdam conquista el oro e impone récord olímpico provocando las lágrimas de Jake Paul
Jugadoras de Bravas festejan en el partido contra Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Futbol
09/02/2026
Juárez sorprende y le quita el invicto a Tigres en el 'Volcán' en la Jornada 8 del Clausura 2026