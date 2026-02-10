Juárez sorprende y le quita el invicto a Tigres en el 'Volcán' en la Jornada 8 del Clausura 2026

Los invictos en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se van terminando y este lunes en la Jornada 8 un par de equipos sufrieron su primera derrota del torneo. Chivas no pudo contra Pumas en CU, mientras que Tigres sufrió un descalabro inesperado en casa ante FC Juárez.

Un autogol en el inicio del partido fue suficiente para que las Bravas se quedarán con los tres puntos en su visita al Estadio Universitario. Fue el primer descalabro en el semestre para las Amazonas, que todavía tienen un partido pendiente.

Por ahora el actual monarca de la Liga MX Femenil se mantiene en el séptimo puesto de la clasificación con 14 puntos, los mismos que las Bravas. El equipo fronterizo, por su parte, con este triunfo se metió en zona de Liguilla, gracias a la derrota de Cruz Azul ante América.

Un autogol sentenció el partido en el Volcán

Apenas habían pasado dos minutos de que inició el partido en Nuevo León cuando las Bravas tomaron la ventaja en el partido. A partir de ese momento el equipo de Óscar Fernández mantuvo un buen planteamiento defensivo para anular el ataque felino y sentenciar el 0-1.

Jennifer Hermoso en lamento en el partido de Tigres contra FC Juárez en la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Norma Palafox fue la jugadora determinante y de sus pies surgió la jugada que provocó el autogol. La delantera superó a Jimena López por derecha y en línea de fondo mandó un centro dirigido a Miah Zuazua. El esférico no llegó a la atacante, pero Eve Perisset quedó mal parada y desvió hacia su propio arco el balón.

La zaguera francesa intentó corregir su error con una barrida, pero el balón ya había cruzado la línea. Fue el primer gol ante Tigres para las Bravas, que sumaban cuatro juegos consecutivos sin marcar ante las Amazonas, dos de Fase Regular y dos de Liguilla.

Jugadoras de Juárez felicitan a Norma Palafox luego del autogol que adelantó a las Bravas ante Tigres | MEXSPORT

Fue la primera victoria de las fronterizas contra el equipo de la UANL como visitantes. Hasta ahora solo habían ganado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en el Clausura 2023 y en el Apertura 2024, en ambos con marcador 3-1.

De igual forma, sumaron su cuarto partido al hilo sin derrota ante Tigres en Fase Regular, luego del mencionado triunfo de 2024 y dos empates consecutivos sin goles en el Clausura 2025 y el Apertura 2025. Mientras que en el actual Clausura 2026 fue su segundo partido con puntos, luego del empate 1-1 ante América en la Jornada 7.

Norma Palafox celebra con sus compañeras tras provocar el autogol de Tigres | MEXSPORT

¿Qué viene para Juárez y Tigres Femenil?

Luego de esta importante victoria, Juárez regresará a la frontera, donde tendrá otro duelo de alto calibre, ahora ante Pumas. Las universitarias se reencontraron con el triunfo este lunes tras vencer 1-0 a Chivas, por lo que ahora buscarán seguir sumando en un encuentro programado para el sábado 14 de febrero a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).