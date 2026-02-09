Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
El dólar arranca la semana a la baja frente al peso mexicano. Este lunes 9 de febrero de 2026, el tipo de cambio muestra una ligera apreciación del peso, luego de la volatilidad registrada a finales de la semana pasada.
¿En cuánto amaneció el dólar hoy?
Al inicio de la jornada, el dólar se cotiza en 17.21 pesos por unidad en el mercado spot.
La cifra refleja una baja frente al cierre del viernes 6 de febrero, cuando la divisa estadounidense se mantuvo alrededor de los 17.50 pesos.
Comparativa: hoy vs cierre del viernes
Lunes 9 de febrero: 17.21 pesos
Viernes 6 de febrero (cierre): ~17.50 pesos
El ajuste representa una caída cercana a 29 centavos, impulsada por un mejor ánimo en los mercados y menor presión externa sobre el peso.
Precio promedio del dólar en México
Durante este lunes, el precio promedio del dólar en operaciones bancarias se ubica en:
Compra: 16.8742 pesos
Venta: 17.5586 pesos
Estos niveles confirman que el dólar opera por debajo de los máximos observados a inicios de febrero.
Balance de la última semana
En los últimos cinco días hábiles, el tipo de cambio ha mostrado:
Tendencia descendente
Máximos cercanos a 17.50 pesos
Piso en la zona de 17.20 pesos
El peso mexicano ha ganado terreno, apoyado por menor aversión al riesgo y expectativas estables sobre política monetaria.
Dólar en ventanillas bancarias hoy
Así se cotiza el dólar este lunes en algunos de los principales bancos del país:
BBVA: compra en 16.30 | venta en 17.73
Citibanamex: compra en 16.76 | venta en 17.70
Banorte: compra en 16.05 | venta en 17.60
Santander: compra en 16.15 | venta en 17.85
Scotiabank: compra en 16.70 | venta en 18.20
Banco Azteca: compra en 15.95 | venta en 17.89
Los precios pueden variar a lo largo del día, dependiendo de la sucursal y el volumen de operación.