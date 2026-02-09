Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes

El dólar amanece con valor de $17.21 pesos por unidad/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:55 - 09 febrero 2026
El billete verde se cotiza promedio en $16.87 pesos a la compra y $17.55 pesos a la venta

El dólar arranca la semana a la baja frente al peso mexicano. Este lunes 9 de febrero de 2026, el tipo de cambio muestra una ligera apreciación del peso, luego de la volatilidad registrada a finales de la semana pasada.

¿En cuánto amaneció el dólar hoy?

Al inicio de la jornada, el dólar se cotiza en 17.21 pesos por unidad en el mercado spot.
La cifra refleja una baja frente al cierre del viernes 6 de febrero, cuando la divisa estadounidense se mantuvo alrededor de los 17.50 pesos.

El dólar se cotiza promedio en $17.21 pesos por unidad/Google

Comparativa: hoy vs cierre del viernes

  • Lunes 9 de febrero: 17.21 pesos

  • Viernes 6 de febrero (cierre): ~17.50 pesos

El ajuste representa una caída cercana a 29 centavos, impulsada por un mejor ánimo en los mercados y menor presión externa sobre el peso.

Precio promedio del dólar en México

Durante este lunes, el precio promedio del dólar en operaciones bancarias se ubica en:

  • Compra: 16.8742 pesos

  • Venta: 17.5586 pesos

Estos niveles confirman que el dólar opera por debajo de los máximos observados a inicios de febrero.

El dólar se sigue devaluando frente al peso mexicano/Pixabay

Balance de la última semana

En los últimos cinco días hábiles, el tipo de cambio ha mostrado:

  • Tendencia descendente

  • Máximos cercanos a 17.50 pesos

  • Piso en la zona de 17.20 pesos

El peso mexicano ha ganado terreno, apoyado por menor aversión al riesgo y expectativas estables sobre política monetaria.

La cotización del dólar puede cambiar entre cada institución bancaria/Pixabay

Dólar en ventanillas bancarias hoy

Así se cotiza el dólar este lunes en algunos de los principales bancos del país:

  • BBVA: compra en 16.30 | venta en 17.73

  • Citibanamex: compra en 16.76 | venta en 17.70

  • Banorte: compra en 16.05 | venta en 17.60

  • Santander: compra en 16.15 | venta en 17.85

  • Scotiabank: compra en 16.70 | venta en 18.20

  • Banco Azteca: compra en 15.95 | venta en 17.89

Los precios pueden variar a lo largo del día, dependiendo de la sucursal y el volumen de operación.

