Empelotados

Faitelson lanza picante mensaje al América previo al Clásico Nacional

Faitelson con Alejandro de la Rosa l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 08:10 - 09 febrero 2026
El analista de TUDN resaltó el triunfo de los azulcremas

Las Águilas del América catapultaron su segunda victoria en el Clausura 2026 tras imponerse en el Estadio Ciudad de los Deportes ante los Rayados de Monterrey por la mínima gracias al solitario gol de Alejandro Zandejas.

Faitelson con TUDN l IMAGO7

Tras el triunfo David Faitelson lanzó un mensaje a través de X en donde expresó la verdadera prueba que tendrá el conjunto de André Jardine en la siguiente jornada: “El América gana a uno de los candidatos al título, pero el sábado tendrá su verdadera prueba ante el mejor equipo del torneo, Chivas…”

¿Cómo fue el triunfo del América?

Las Águilas, después un primer tiempo con pocas llegadas, finamente ponerse arriba en el marcador en el minuto 65 gracias a la especialidad de la casa que fue catapultada con Alejandro Zendejas y una genialidad de jugada.

Tras una recuperación de Jonathan Dos Santos cerca del área rival, Alejando Zendejas recortó hacia dentro, amagó en una ocasión y con un tiro raso a primer poste venció a Cárdenas, para así darle la ventaja a las Águilas, poner 1-0 en el marcador y anotar su primer gol de la campaña.

Alejandro Zendejas tras su gol vs Monterrey en Liga MX I IMAGO7

Con el triunfo América llegó a ocho puntos tras cinco Jornadas y colocarse en la 8va posición de la Tabla General para colocarse en el último boleto a Liguilla. Por otro lado, Rayados se quedó con siete unidades y bajó al noveno lugar de la clasificación.

¿Cómo fue el triunfo de las Chivas?

Por su parte, el Rebaño conquistó su quinta victoria en fila para mantenerse en la parte alta de la tabla de la clasificación tras imponerse en ‘El Encanto’ 2-1 y con ello alcanzar las 15 unidades, en uno de los mejores arranque de los últimos años.

Con las anotaciones de Efraín Álvarez y Armando González, Guadalajara se llevó los tres puntos a casa, llegando en un momento inmejorable de cara al Clásico Nacional ante América en la sexta fecha del Clausura 2026.

Luis Romo, de Chivas, en el duelo ante Mazatlán | MEXSPORT

Cabe mencionar, que el conjunto rojiblanco tuvo que recurrir a cambios forzados; Armando González pidió cambio por molestias musculares, José Castillo debido molestias en el tobillo derecho y finalmente Luis Romo, que salió del campo debido a que no pudo continuar el juego.

