Bad Bunny se vuelve “electricista” de la CFE tras el Super Bowl LX
A la fiebre por el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX se sumó prácticamente todo el mundo, incluida la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a través de redes sociales convirtió al Conejo Malo en electricista, con todo y casco amarillo, característico de la empresa mexicana.
Bad Bunny y sus referencias latinas en el Super Bowl
Durante su presentación en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, el cantante puertorriqueño hizo múltiples referencias a escenas cotidianas de Latinoamérica:
una boda, un niño dormido en las sillas tras una larga fiesta, puestos de comida ambulantes y hasta torres de electricidad.
Una de estas torres fue utilizada como parte del escenario, ya que Bad Bunny subió a ella para interpretar varios de sus éxitos, en una imagen que rápidamente se volvió viral.
CFE convierte al Conejo Malo en electricista
La escena fue tomada con humor por miles de usuarios, incluida la CFE, que aprovechó varias imágenes del show —especialmente aquellas donde el artista aparece en las torres de luz— para colocarle digitalmente un casco amarillo con las siglas de la empresa.
La publicación fue acompañada inicialmente del mensaje:
“En nuestra opinión, el mejor show de medio tiempo de la historia”, junto a los emojis de ⚡🏈🐰.
Posteriormente, el texto fue modificado y quedó simplemente como:
“No lo podíamos dejar pasar”.
Reacciones en redes sociales
Aunque la publicación generó algunas críticas, predominaron los comentarios positivos, reconociendo la creatividad del equipo de redes sociales de la CFE.
Entre los mensajes que se leen en redes destacan:
“Justo vi esa parte del show y pensé en los linieros de CFE”,
“El mejor meme en toda su historia”,
“Los de CFE amamos a la nueva community manager”,
“Los de marketing luciéndose con su trabajo, ¡súbanles el sueldo!”.
¿Qué significaron las torres de luz en el show de Bad Bunny?
Más allá de los memes y publicaciones con tono humorístico, como la de la CFE, la presencia de torres de energía eléctrica en el show de medio tiempo de Bad Bunny tuvo un significado profundo.
El mensaje detrás de “El Apagón”
Al interpretar el tema “El Apagón”, Bad Bunny subió a una de las torres con el objetivo de visibilizar la crisis energética que enfrenta Puerto Rico.
El cantante buscó mostrar la realidad que viven miles de puertorriqueños en zonas populares, quienes sufren apagones constantes, quedándose sin electricidad por horas o incluso días.
Esta problemática persiste como consecuencia de las fallas estructurales en la red eléctrica del país, agravadas desde 2017, tras el impacto del huracán María.