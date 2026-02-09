Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bad Bunny se vuelve “electricista” de la CFE tras el Super Bowl LX

En esta parte de su show, Bad Bunny hizo referencia a la crisis energética que se vive en Puerto Rico/Facebook: CFE
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:45 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Comisión Federal de Electricidad se sumó a la fiebre del Conejo Malo con una publicación que dio mucho de qué hablar

A la fiebre por el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX se sumó prácticamente todo el mundo, incluida la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a través de redes sociales convirtió al Conejo Malo en electricista, con todo y casco amarillo, característico de la empresa mexicana.

El show de Bad Bunny estuvo lleno de referencias a Latinoamérica/AP

Bad Bunny y sus referencias latinas en el Super Bowl

Durante su presentación en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, el cantante puertorriqueño hizo múltiples referencias a escenas cotidianas de Latinoamérica:
una boda, un niño dormido en las sillas tras una larga fiesta, puestos de comida ambulantes y hasta torres de electricidad.


Una de estas torres fue utilizada como parte del escenario, ya que Bad Bunny subió a ella para interpretar varios de sus éxitos, en una imagen que rápidamente se volvió viral.

En redes sociales CFE convirtió a Bad Bunny en uno más de sus electricistas/Facebook: CFE

CFE convierte al Conejo Malo en electricista

La escena fue tomada con humor por miles de usuarios, incluida la CFE, que aprovechó varias imágenes del show —especialmente aquellas donde el artista aparece en las torres de luz— para colocarle digitalmente un casco amarillo con las siglas de la empresa.


La publicación fue acompañada inicialmente del mensaje:
“En nuestra opinión, el mejor show de medio tiempo de la historia”, junto a los emojis de ⚡🏈🐰.


Posteriormente, el texto fue modificado y quedó simplemente como:
“No lo podíamos dejar pasar”.

El meme surgió a partir de las torres de luz que formaron parte de la escenografía/Facebook: CFE

Reacciones en redes sociales

Aunque la publicación generó algunas críticas, predominaron los comentarios positivos, reconociendo la creatividad del equipo de redes sociales de la CFE.


Entre los mensajes que se leen en redes destacan:
Justo vi esa parte del show y pensé en los linieros de CFE”,
El mejor meme en toda su historia”,
Los de CFE amamos a la nueva community manager”,
Los de marketing luciéndose con su trabajo, ¡súbanles el sueldo!”.

¿Qué significaron las torres de luz en el show de Bad Bunny?

Más allá de los memes y publicaciones con tono humorístico, como la de la CFE, la presencia de torres de energía eléctrica en el show de medio tiempo de Bad Bunny tuvo un significado profundo.

El mensaje detrás de “El Apagón”

Al interpretar el tema “El Apagón”, Bad Bunny subió a una de las torres con el objetivo de visibilizar la crisis energética que enfrenta Puerto Rico.


El cantante buscó mostrar la realidad que viven miles de puertorriqueños en zonas populares, quienes sufren apagones constantes, quedándose sin electricidad por horas o incluso días.


Esta problemática persiste como consecuencia de las fallas estructurales en la red eléctrica del país, agravadas desde 2017, tras el impacto del huracán María.

Últimos videos
Lo Último
09:33 ¿Quién es la famosa Reina del Carnaval 2026 que se llevó las miradas en el Mazatlán vs Chivas?
09:28 Sheinbaum respalda mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX
09:14 Elijah Arroyo: El mexicano que conquistó el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks
08:59 COLOR SUPER BOWL LX | Paliza De Seattle Y El Show Histórico De Bad Bunny
08:56 El apunte del director: Chivas revivió un Clásico que era de América
08:49 Telemundo lanza spot rumbo al Mundial 2026 junto a Owen Wilson
08:45 Bad Bunny se vuelve “electricista” de la CFE tras el Super Bowl LX
08:10 Faitelson lanza picante mensaje al América previo al Clásico Nacional
08:08 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
08:00 Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
¿Quién es la famosa Reina del Carnaval 2026 que se llevó las miradas en el Mazatlán vs Chivas?
Empelotados
09/02/2026
¿Quién es la famosa Reina del Carnaval 2026 que se llevó las miradas en el Mazatlán vs Chivas?
Sheinbaum respalda mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Contra
09/02/2026
Sheinbaum respalda mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Elijah Arroyo: El mexicano que conquistó el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks
NFL
09/02/2026
Elijah Arroyo: El mexicano que conquistó el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks
COLOR SUPER BOWL LX | Paliza De Seattle Y El Show Histórico De Bad Bunny
Videos
09/02/2026
COLOR SUPER BOWL LX | Paliza De Seattle Y El Show Histórico De Bad Bunny
El apunte del director: Chivas revivió un Clásico que era de América
Opinión
09/02/2026
El apunte del director: Chivas revivió un Clásico que era de América
Telemundo lanza spot rumbo al Mundial 2026 junto a Owen Wilson
Empelotados
09/02/2026
Telemundo lanza spot rumbo al Mundial 2026 junto a Owen Wilson