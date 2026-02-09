Bad Bunny se vuelve “electricista” de la CFE tras el Super Bowl LX

A la fiebre por el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX se sumó prácticamente todo el mundo, incluida la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a través de redes sociales convirtió al Conejo Malo en electricista, con todo y casco amarillo, característico de la empresa mexicana.

El show de Bad Bunny estuvo lleno de referencias a Latinoamérica/AP

Bad Bunny y sus referencias latinas en el Super Bowl

Durante su presentación en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, el cantante puertorriqueño hizo múltiples referencias a escenas cotidianas de Latinoamérica:

una boda, un niño dormido en las sillas tras una larga fiesta, puestos de comida ambulantes y hasta torres de electricidad.

Una de estas torres fue utilizada como parte del escenario, ya que Bad Bunny subió a ella para interpretar varios de sus éxitos, en una imagen que rápidamente se volvió viral.

En redes sociales CFE convirtió a Bad Bunny en uno más de sus electricistas/Facebook: CFE

CFE convierte al Conejo Malo en electricista

La escena fue tomada con humor por miles de usuarios, incluida la CFE, que aprovechó varias imágenes del show —especialmente aquellas donde el artista aparece en las torres de luz— para colocarle digitalmente un casco amarillo con las siglas de la empresa.

La publicación fue acompañada inicialmente del mensaje:

“En nuestra opinión, el mejor show de medio tiempo de la historia”, junto a los emojis de ⚡🏈🐰.

Posteriormente, el texto fue modificado y quedó simplemente como:

“No lo podíamos dejar pasar”.

El meme surgió a partir de las torres de luz que formaron parte de la escenografía/Facebook: CFE

Reacciones en redes sociales

Aunque la publicación generó algunas críticas, predominaron los comentarios positivos, reconociendo la creatividad del equipo de redes sociales de la CFE.

Entre los mensajes que se leen en redes destacan:

“Justo vi esa parte del show y pensé en los linieros de CFE”,

“El mejor meme en toda su historia”,

“Los de CFE amamos a la nueva community manager”,

“Los de marketing luciéndose con su trabajo, ¡súbanles el sueldo!”.

¿Qué significaron las torres de luz en el show de Bad Bunny?

Más allá de los memes y publicaciones con tono humorístico, como la de la CFE, la presencia de torres de energía eléctrica en el show de medio tiempo de Bad Bunny tuvo un significado profundo.

El mensaje detrás de “El Apagón”