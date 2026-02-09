Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas

Jonathan Pérez ya llegó a Guadalajara | CAPTURA
Jonathan Pérez ya llegó a Guadalajara | CAPTURA
Alfredo Olivarez Ramírez 00:55 - 09 febrero 2026
El exdelantero de Nashville dio sus primeras palabras en territorio mexicano

Jonathan Pérez ya se encuentra en Guadalajara para comenzar su etapa como jugador de Chivas, equipo al que llega como el cuarto refuerzo de cara al resto del torneo de Liga MX. El mediocampista mexicoamericano arribó a la ciudad durante la madrugada de este lunes para ponerse a disposición del club Rojiblanco.

Jonathan Pérez con Nashville | @Archivismo

A su llegada a la capital jalisciense, Pérez fue recibido por representantes de la institución y tuvo un primer contacto con los medios, donde manifestó su entusiasmo por integrarse al Rebaño Sagrado. El futbolista destacó el significado especial que tiene este fichaje, al cumplir un anhelo tanto personal como familiar.

Las primeras palabras de Pérez

El nuevo jugador rojiblanco expresó su felicidad por vestir la camiseta de Chivas y afrontar este nuevo reto profesional.

“Estoy muy agradecido por el recibimiento, muy contento de estar aquí y con mucha ilusión por lo que viene. Es un momento muy importante para mí y mi familia. Arriba las Chivas”, comentó.
Jonathan Pérez habló sobre llegar a Chivas | CAPTURA

Un nuevo refuerzo rojiblanco

Jonathan Pérez llega al Guadalajara con la misión de aportar movilidad, equilibrio y calidad en el mediocampo, además de ofrecer nuevas alternativas tácticas al cuerpo técnico. Su incorporación se da en un contexto de alta exigencia, fortaleciendo la competencia interna dentro del plantel.

Como parte del proceso previo a su incorporación oficial, el futbolista realizará este mismo lunes los exámenes médicos correspondientes y las evaluaciones físicas en las instalaciones de Verde Valle. Tras completar estos requisitos, el club hará oficial su fichaje por medio de sus plataformas institucionales.

Jonathan Pérez, nuevo refuerzo de Chivas l X:NashvilleSC

Una vez integrado de lleno al equipo, Pérez se sumará a los entrenamientos del primer equipo, que ya se preparan para encarar el Clásico Nacional, uno de los encuentros más relevantes del calendario. Con su llegada, Chivas continúa apuntalando su proyecto deportivo con jugadores de proyección y compromiso con la identidad del club.

