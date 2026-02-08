Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX

En la antesala del Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, la cantante Katy Perry envió un mensaje destacado a través de su cuenta en X al líder del espectáculo de medio tiempo, Bad Bunny. La publicación resonó entre fanáticos y medios por su tono de celebración y reconocimiento en un momento de alta expectativa cultural y mediática.

Katy Perry encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLIX y ahora envió un mensaje de apoyo al artista puertorriqueño./ AP

En su mensaje, Perry escribió desde su cuenta oficial recordándole a Bad Bunny que “recuerde al mundo cómo es el verdadero sueño americano”, en clara alusión al impacto cultural que ambos artistas han tenido en el escenario del Super Bowl y en la música global. El tuit se difundió ampliamente entre usuarios y seguidores del evento, convirtiéndose en parte de la conversación previa al partido.

Katy Perry, quien fue protagonista del Halftime Show del Super Bowl XLIX, permanece en la memoria colectiva por una de las actuaciones más icónicas en la historia del espectáculo de medio tiempo, vista por más de 118 millones de personas y considerada una de las más recordadas de la NFL. Esta trayectoria le da un peso especial al mensaje que ahora dirigió al artista puertorriqueño, justo cuando la atención mediática está puesta en la edición LX.

you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like 🏈♥️ #SuperBowlLX — KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026

La elección de Bad Bunny como cabeza de cartel del Halftime Show del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, marca un momento histórico al tratarse del primer artista latino y de habla española en liderar el medio tiempo como solista. Su carrera, caracterizada por romper barreras de idioma y género, lo coloca en una posición única dentro de uno de los escenarios más vistos y debatidos del planeta.

¿Por qué Bad Bunny ha generado rechazo rumbo al Super Bowl LX?

Desde que la NFL anunció a Bad Bunny como figura central del medio tiempo, surgieron críticas por parte de sectores conservadores en Estados Unidos. Algunas voces cuestionaron que un artista que canta mayoritariamente en español represente un espectáculo culturalmente emblemático dentro de la sociedad estadounidense.

Bad Bunny será el protagonista del Halftime Show del Super Bowl LX, una elección que ha generado debate en Estados Unidos./ AP

El rechazo escaló hasta el ámbito político, incluyendo declaraciones de figuras conservadoras que calificaron la elección como inapropiada o “divisiva”. En el contexto de este debate cultural y social, algunos críticos argumentaron que el artista no encajaba con lo que ellos consideran una interpretación tradicional del entretenimiento estadounidense.

La inconformidad también se manifestó en campañas y peticiones en línea, promovidas por sectores opositores, que buscaron alternativas al espectáculo oficial y promovieron eventos paralelos con artistas de géneros considerados más “clásicos” o tradicionales en Estados Unidos.

Un mensaje que cobra fuerza en medio del debate

En este contexto, el mensaje de Katy Perry fue interpretado como un gesto de apoyo y reconocimiento al momento cultural que vive Bad Bunny. Para miles de usuarios, sus palabras reforzaron la idea de que el “sueño americano” también se construye desde la diversidad, la migración y la influencia latina en la cultura popular.