Contra

Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl

El gobernador Gavin Newsom declaró el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en California, previo al Super Bowl./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:37 - 08 febrero 2026
El gobernador demócrata subrayó que su decisión también está relacionada con la relevancia cultural del artista y con el impacto que ha tenido la música latina a nivel global

En el marco de la expectativa por el Super Bowl, el gobernador de California, Gavin Newsom, sorprendió al anunciar que el 8 de febrero será oficialmente reconocido en el estado como el “Día de Bad Bunny”, en honor a la presentación del artista puertorriqueño en el medio tiempo del evento deportivo.

Bad Bunny será el protagonista del medio tiempo del Super Bowl, lo que motivó el reconocimiento del gobierno de California./ AP

La decisión fue dada a conocer a través de las redes sociales del mandatario, quien explicó que el nombramiento responde a su admiración por el idioma español, la cultura de Puerto Rico y la trayectoria musical de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante.

Como muchos saben, soy un gran fan del español, es un idioma precioso que hablan muchas personas maravillosas en California y en todo el mundo, también soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declaro mañana en California como el "Día de Bad Bunny"”, señaló el gobernador en su mensaje.

California es uno de los estados con mayor población hispanohablante en Estados Unidos, un punto que Newsom destacó al referirse al español como una lengua viva y presente en gran parte de la vida cotidiana de la entidad que gobierna desde 2019.

¿Por qué Gavin Newsom declaró el “Día de Bad Bunny” en California?

El gobernador demócrata subrayó que su decisión también está relacionada con la relevancia cultural del artista y con el impacto que ha tenido la música latina a nivel global, particularmente en un evento de la magnitud del Super Bowl, que se celebra en territorio californiano.

El anuncio del “Día de Bad Bunny” se dio a conocer a través de las redes sociales del gobernador de California./ AP

Además, Newsom habló de sus expectativas ante la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo, señalando que comparte la emoción con otras figuras públicas y analistas políticos. En su mensaje, utilizó un tono humorístico y celebratorio para referirse al artista.

Cuando Bad Bunny se presente en el gran partido del estado dorado con su voz suave y encantadora, y su atractivo físico, ¡mucha gente no para de hablar de él, según mis "chicos" y "chicas"! (¡Jesse Waters está obsesionado con él casi tanto como conmigo!)”, expresó el gobernador.

El mensaje continuó con una frase que llamó la atención por su tono irónico y entusiasta: “¡Nos encanta Bad Bunny! ES CASI TAN "BUENO" COMO YO, LO CUAL ES UN GRAN ELOGIO, PORQUE NO HAY NADIE MÁS "BUENO". ¡FELIZ DÍA DE BAD BUNNY, AMÉRICA! ¡DISFRUTENLO! —GOBERNADOR GCN”.

Con la declaratoria del “Día de Bad Bunny”, el gobierno de California destacó no solo la figura del artista, sino también el valor del idioma español y la cultura puertorriqueña en uno de los estados más diversos de Estados Unidos, reforzando el impacto cultural que rodea la presentación del boricua en uno de los escenarios más vistos del mundo.

California, uno de los estados con mayor población hispanohablante, celebrará el “Día de Bad Bunny” este 8 de febrero./ AP
