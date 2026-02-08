¡Ahora resulta! FBI concluye que Jeffrey Epstein no tenía red de trata para hombres poderosos

Después de años de investigaciones, revisión de millones de documentos y entrevistas con víctimas, el FBI determinó que Jeffrey Epstein no lideraba una red de tráfico sexual para hombres influyentes, según registros revisados por la agencia AP.

Aunque se comprobó que Epstein abusó sexualmente de menores, la investigación —una de las más grandes en la historia reciente del Departamento de Justicia— no logró encontrar pruebas que vincularan sus crímenes con otras figuras poderosas del mundo político, financiero o diplomático.

El FBI no encontró nada que lo vincule con una red de explotación de mujeres / Especial

Investigan, pero no encuentran nada

Los agentes federales registraron sus propiedades, analizaron videos y fotografías incautadas, revisaron transacciones bancarias y correos electrónicos, pero no hallaron evidencia para procesar a alguien más.

“Cuatro o cinco acusadoras de Epstein afirmaron que otros hombres o mujeres habían abusado sexualmente de ellas. Sin embargo, no había suficiente evidencia para acusar federalmente a estos individuos, por lo que los casos fueron remitidos a las fuerzas del orden locales”, revela un correo interno del FBI.

Ni siquiera las acusaciones de Virginia Giuffre, quien aseguró haber sido “prestada” por Epstein a amigos ricos, pudieron ser confirmadas.

“Ninguna otra víctima ha descrito haber recibido órdenes expresas de Maxwell o Epstein de participar en actividades sexuales con otros hombres”, escribió la fiscalía.

Encuentran pagos a mujeres

Los materiales visuales encontrados tampoco arrojan evidencia concluyente.

“Ningún video o foto mostraba a las víctimas de Epstein sufriendo abusos sexuales, ninguno mostraba a hombres con ninguna de las mujeres desnudas, y ninguno contenía evidencia que implicara a alguien más que a Epstein y Maxwell”, escribió la entonces fiscal federal adjunta Maurene Comey.

Al revisar sus movimientos financieros, encontraron pagos a más de 25 mujeres —aparentemente modelos—, pero no hallaron indicios de que Epstein estuviera prostituyéndolas con terceros.

El FBI tampoco encontró nada que lo relacione con una lista de personajes importantes sobre trata / Especial

Pocos los inculpados

Tampoco se encontraron vínculos del magnate con figuras como Les Wexner o Leon Black que ameritaran cargos. Incluso se intentó interrogar al príncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor), pero se negó a colaborar. El FBI determinó que la famosa “lista de clientes” nunca existió.

“Aunque la cobertura mediática del caso de Jeffrey Epstein hace referencia a una ‘lista de clientes’, los investigadores no localizaron tal lista durante el curso de la investigación”, se lee en un correo interno.

Ghislaine Maxwell, su confidente, fue la única en recibir una condena: 20 años de prisión por haber reclutado y participado en los abusos.