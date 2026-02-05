Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bill Gates rompe el silencio tras aparecer en los archivos de Jeffrey Epstein

Bill Gates se pronunció tras aparecer mencionado en los archivos del caso Jeffrey Epstein. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:44 - 04 febrero 2026
El fundador de Microsoft se pronuncia por primera vez sobre su vinculación en documentos liberados del caso Epstein y reconoce que fue “insensato” haber pasado tiempo con el financista condenado.

Bill Gates, fundador de Microsoft y destacado filántropo global, se manifestó públicamente por primera vez desde que su nombre apareció en la más reciente entrega de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por delitos sexuales.

El empresario reconoció que fue un error haberse reunido con Epstein. / AP

¿Qué revelan los nuevos archivos de Epstein?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un nuevo lote de documentos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, que incluyen millones de páginas, correos electrónicos, imágenes y videos, muchos de ellos mencionando a diversas figuras públicas.

Entre el material están registros en los que aparece el nombre de Bill Gates, así como de otros líderes empresariales y políticos.

Los documentos forman parte de una nueva entrega del caso Epstein en Estados Unidos. / AP

¿Qué dijo Bill Gates sobre su relación con Epstein?

Bill Gates reconoció que asistir a reuniones con Epstein fue un error, calificando como “insensato” el tiempo que pasó con el financista, con quien se reunió en varias ocasiones entre 2011 y 2014. Gates afirmó que su interacción se centró en conversaciones sobre posibles fondos para proyectos de salud global, y negó haber tenido relación con actividades delictivas del exfinanciero.

En sus declaraciones, dijo que lamenta cada momento que pasó con Epstein y negó cualquier vinculación con conductas ilegales, incluyendo visitas a la isla u otros encuentros con mujeres asociadas al caso.

Gates negó cualquier vínculo con actividades ilegales. / AP

Entre los documentos liberados hay borradores de correos electrónicos atribuidos a Epstein que contienen afirmaciones —según él mismo— sobre temas personales y muy polémicos relacionados con Gates. Estas afirmaciones han sido desmentidas por el entorno del empresario, que las calificó como “absurdas y completamente falsas”.

Gates y sus voceros han señalado que muchos de estos correos eran borradores o mensajes que nunca se enviaron, y que reflejan, en realidad, la frustración o intento de Epstein por manipular la narrativa.

La difusión de los archivos reavivó el debate sobre figuras públicas relacionadas con Epstein. / AP

La exesposa de Gates, Melinda French Gates, dijo que ver el nombre de su exmarido en estos archivos le trajo recuerdos dolorosos de su matrimonio y que espera que todas las personas mencionadas en los documentos den las explicaciones necesarias sobre su relación con Epstein.

Mientras tanto, la aparición de figuras prominentes en estos documentos ha reactivado el debate público y político sobre cómo se desarrollaron los vínculos entre Epstein y poderosos aliados antes de sus condenas.

