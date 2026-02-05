Jorge Sánchez ya está en Grecia para firmar con su nuevo equipo

Ya está en Grecia. Jorge Sánchez está cada vez más cerca de poder emprender una nueva etapa en el futbol europeo. tras un breve y triste paso por Porto y Ajax, el defensor mexicano regresa al Viejo Continente, esta vez para jugar en la Superliga de Grecia con el PAOK. Con este movimiento, Cruz Azul pierde un nuevo jugador.

El defensor azteca deja a la Máquina tras cuatro temporadas con el equipo y un título obtenido. Aunque el defensor viajó junto con todo el equipo a Vancouver para enfrentar el partido de Liga de Campeones de la Concacaf 2026, terminó abandonando la concentración para viajar a Grecia.

En las últimas horas se compartieron imágenes del jugador azteca llegando al aeropuerto de Thessaloniki, para así poder cerrar su contratación firmando su contrato. Se espera que este jueves 5 de febrero, el equipo griego haga oficial su fichaje.

PAOK acelera las negociaciones con Cruz Azul para fichar a Jorge Sánchez | IMAGO7

Negociación de 4 millones

De acuerdo con información de RÉCORD, la transacción por el lateral derecho se pactó en 4 millones de dólares fijos más 500 mil dólares en variables, una cifra que representa una venta importante para La Máquina. Además, Cruz Azul se aseguró el 20 por ciento de la carta de Jorge Sánchez, pensando en una futura transferencia que pueda generar ingresos adicionales.

El único punto pendiente en la negociación es el calendario de pagos, ya que PAOK y Cruz Azul aún deben definir si el monto total se cubrirá en un plazo de 18 o 24 meses.

Cruz Azul saldrá ante Necaxa sin Jorge Sánchez como titular | MEXSPORT

Regresa al viejo continente

Jorge Sánchez ahora regresa al futbol europeo dos años después de su fallido paso por Portugal y Países Bajos. En la temporada 2022-23, el defensor dejó al América para fichar con el Ajax, sin embargo, sólo llegó a disputar 26 partidos en todas las competencias antes de salir cedido al Porto.

En Portugal, Sánchez logró acumular 25 juegos más, pero tampoco logró afianzarse y terminó regresando a la Liga MX para jugar con la Máquina. En cuanto a números, el defensor aportó tres goles y cinco asistencias.

Jorge Sánchez con Ajax | X @AFCAjax

Movimientos de Cruz Azul en el mercado invernal

Jorge Sánchez ahora se convertirte en la quinta baja de Cruz Azul en este Clausura 2026, sumándose a las salidas de Mateusz Bogusz, Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli. Mientras que, en altas, la Máquina sólo ha sumado a Agustín Palavecino y está por anunciar a Christian Ebere como sus únicos fichajes hasta el momento.