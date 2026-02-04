Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions

Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Iliany Aparicio 19:37 - 03 febrero 2026
El DT espera poder añadir más jugadores de cara al resto de la temporada

En la antesala del debut de Cruz Azul en la Liga de Campeones de Concacaf frente a Vancouver FC, el director técnico de La Máquina, Nicolás Larcamón, fue cuestionado sobre el cierre del mercado de fichajes y la posibilidad de sumar refuerzos al plantel para encarar el torneo internacional y la Liga MX.

“Estamos todavía dentro de la ventana, sabiendo que se avecinan los últimos días de la ventana de fichajes donde estamos a la expectativa de que algunas negociaciones terminen de consumarse, de poder contar con esos jugadores, que ante la estrategia que nos habíamos planteado, al inicio estamos con el deseo ya de tenerlos en nuestras filas”, declaró.
Larcamón explicó que, si bien el equipo ha logrado mantenerse competitivo durante el proceso de salidas y llegadas, el objetivo es cerrar el mercado de manera sólida.

“Teníamos un objetivo muy importante que era quizás en el pasaje y la transición de las salidas a las llegadas, seguir mostrándonos competitivos, hemos puntuado muy bien, venimos de tres triunfos consecutivos y en definitiva ahora sería para cerrar de manera redonda la ventana de mercado”, argumentó.

“Firmar las incorporaciones que sentimos que están muy avanzadas y se puedan confirmar en estas horas para ya en definitiva cerrar el mercado y poner el foco cien por ciento, en la parte competitiva y afrontar ambas competencias con la mejor versión del plantel”, señaló.
Larcamón resaltó la buena comunicación que existe con la directiva cementera y la confianza en que las negociaciones lleguen a buen puerto.

“Respecto a la comunicación con la dirigencia lo mismo, venimos hablando, son situaciones que estamos atendiendo que por suerte nos encuentran con una relación buena, y la comunicación muy fluida y ellos claramente están sabidos de la necesidad de cara lo que puede ser el partido del sábado”, dijo.

“Y obviamente estoy con la expectativa de las conclusiones del cierre del mercado de fichajes, de las negociaciones, para poder no solo por el partido del sábado sino para ya encarar lo que tenemos por delante con el equipo cerrado y con el foco cien por ciento en encontrar ya definitivamente la mejor versión del equipo en función de los jugadores que tengamos”, finalizó.
