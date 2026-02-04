Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul: Así juega Christian Ebere, próximo fichaje de la Máquina

Christian Ebere será el nuevo fichaje de Cruz Azul | GROSBY
Christian Ebere será el nuevo fichaje de Cruz Azul | GROSBY
Rafael Trujillo 18:18 - 03 febrero 2026
El volante ofensivo de la Máquina llegará para reforzar al equipo para el Clausura 2026

Cruz Azul sigue buscando mejorar plantel de cara al resto del Clausura 2026 de la Liga MX. Con miras a pelear por el título a final del torneo, el equipo ha concretado la llegada de Christian Ebere, extremo nigeriano de 27 años que se perfila como uno de los refuerzos para el próximo torneo.

El futbolista encaja en el perfil que buscan Iván Alonso y Nicolás Larcamón para fortalecer las bandas, aportar profundidad ofensiva y ampliar las variantes tácticas del equipo. La operación se cerró en alrededor de 3 millones de dólares, con la intención de sumar potencia, velocidad y juego directo al ataque celeste.

Rota Christian Ebere
Rota Christian Ebere | RÉCORD

El recorrido de Christian Ebere antes de llegar a Cruz Azul

Christian Ebere llegó a Nacional en 2024 y, a lo largo de dos temporadas, disputó 29 partidos oficiales, acumulando 1,008 minutos, con un registro de seis goles y dos asistencias. Más allá de las estadísticas generales, su actuación más recordada se dio en la final del Campeonato Uruguayo 2025, cuando marcó el gol del título frente a Peñarol, un tanto que definió el clásico y lo colocó como una de las figuras de esa serie.

El atacante nigeriano cuenta con experiencia en distintos contextos competitivos. A lo largo de su carrera ha militado en clubes como Lajeadense, Cascavel-PR, Plaza Colonia y Vila Nova FC, además de su etapa en Nacional.

En el plano internacional, Ebere también suma un antecedente importante en selecciones juveniles, ya que fue Campeón del Mundo Sub-17 en 2015, un logro que forma parte de su desarrollo como futbolista profesional y que respalda su proyección desde temprana edad.

Christian Ebere fue campeón del Mundo | MEXSPORT

Características de juego y encaje en el esquema celeste

En cuanto a su perfil futbolístico, de acuerdo con información de Iliany Aparicio, colaboradora de RÉCORD, Christian Ebere es un delantero que puede desempeñarse principalmente como extremo. Destaca por su velocidad al espacio, su fortaleza en el choque y su capacidad para jugar transiciones rápidas con pocos toques. Estas cualidades lo convierten en una opción para atacar defensas abiertas y aprovechar balones largos o cambios de ritmo por las bandas.

Si bien no se caracteriza por ser el jugador más fino en la definición, posee una potencia notable en el remate, lo que le permite generar peligro desde media distancia o en acciones de finalización rápida. Además, su aporte no se limita al ataque: Ebere participa activamente en labores defensivas, suele ser la primera opción de presión tras pérdida, muestra intensidad constante y cuenta con recorrido suficiente para anticipar pases y cerrar líneas.

Ebere puede aportar mucho a la ofensiva | GROSBY

Para Cruz Azul, la llegada de Christian Ebere representa una alternativa que puede complementar el esquema de Nicolás Larcamón, especialmente en partidos que requieran intensidad, amplitud y velocidad. Ahora, la Máquina espera que sea parte de una plantilla que pueda pelear por el título de Liga y de Concachampions.

