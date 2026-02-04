¿Qué número usará Álvaro Fidalgo en el Betis?

La salida de Álvaro Fidalgo del Club América sigue dando de que hablar, los aficionados azulcrema aún lloran la partida del español, sin embargo, El Maguito ya porta los colores verdiblancos del Betis y ya se sabe que dorsal usará en España.

Fidalgo ya fue presentado de manera oficial | X: @RealBetis

¿QUÉ DORSAL USARÁ FIDALGO EN EL BETIS?

La tarde de este martes fue la presentación oficial de Fidalgo con Betis y el Maguito ya lució con la indumentaria del club en su primera sesión de fotos, por lo que se reveló que el exjugador de América llevará el dorsal "15", por lo menos por lo que resta de la temporada.

Debido a la reglamentación de LaLiga, Álvaro Fidalgo solamente tenía dos opciones para elegir dorsal, "15 o 23." El reglamento del futbol español señala todos los jugadores del primer equipo deberán tener dorsal del 1 al 25, reduciendo así las opciones del exjugador de América, que solo tenía libres los números ya mencionados.

Fidalgo, quién usaba el número 8 antes de partir de América, no pudo mantener su dorsal en España pues ya estaba ocupado por su nuevo compañero, Pablo Fornals.

¿CUÁNDO DEBUTA FIDALGO CON BETIS?

El mediocampista español fue presentado este martes y ya tuvo su primera sesión de entrenamientos con el Betis y a pesar de la premura, Álvaro Fidalgo podría tener sus primeros minutos con el club sevillano este mismo jueves en casa en el duelo de Cuartos de Final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

En caso de no tener minutos en el torneo copero, la próxima oportunidad de debut de Fidalgo será el día domingo, curiosamente también ante el Atlético de Madrid pero en esta ocasión de visita y en duelo correspondiente a LaLiga,