Contra

¿El apellido materno puede ir primero? La Corte elimina la regla tradicional en México

Ahora las familias en México pueden decidir si el apellido materno va primero. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:53 - 03 febrero 2026
La Suprema Corte eliminó la regla que obligaba a poner primero el apellido del padre. A partir de ahora, las familias pueden decidir libremente el orden de los apellidos al registrar a sus hijos.

En México, ya no es obligatorio que el apellido paterno vaya primero en el acta de nacimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que esta práctica es inconstitucional, por lo que madres y padres podrán elegir si el apellido materno aparece antes al registrar a sus hijas e hijos.

Madres y padres podrán acordar el orden de los apellidos al registrar a sus hijos. / iStock

¿Qué cambió exactamente?

Durante años, la ley establecía que el apellido del padre debía colocarse primero de forma automática.

La SCJN determinó que esta regla viola el derecho a la igualdad, ya que da preferencia al apellido paterno sin permitir que las familias decidan.

Con esta resolución, ninguna autoridad puede imponer el orden de los apellidos.

La decisión busca promover la igualdad y la libertad de elección familiar. / iStock

¿Cómo se registrarán ahora los bebés?

El nuevo criterio funciona así:

  • Los padres eligen de común acuerdo si va primero el apellido de la madre o el del padre.

  • Si no hay acuerdo, el Registro Civil podrá definir el orden mediante un sorteo.

  • El trámite de registro no cambia, solo se añade la decisión sobre el orden de los apellidos.

La resolución aplica en todo el país y beneficia a las nuevas generaciones. / iStock

¿Esto ya aplica en todo México?

Sí. Aunque algunos estados ya permitían elegir el orden de los apellidos, la decisión de la Suprema Corte aplica a nivel nacional, por lo que ningún Registro Civil puede negarse a hacerlo.

¿Por qué es importante esta decisión?

La Corte explicó que obligar a usar primero el apellido paterno es una práctica heredada de una visión tradicional que ya no es compatible con la igualdad entre mujeres y hombres.

Este cambio reconoce el derecho a la identidad, la igualdad de género y la libertad de las familias para decidir cómo nombrar a sus hijos.

El cambio pone foco en la igualdad de género y el derecho a la identidad. / iStock
