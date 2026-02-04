Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero

Los Tigres no pudieron anotar en su primer partido internacional del año | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 20:04 - 03 febrero 2026
La eliminatoria se definirá en el partido de Vuelta el próximo 10 de febrero; el portero de Forge fue la figura de este primer compromiso

Tigres empató sin goles en contra de Forge en un partido en el que el clima fue un factor determinante, pues dentro del Tim Hortons Field la temperatura llegó a -10 grados con una sensación térmica de -16. Así ha iniciado el camino de ambos en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El único gol que habían conseguido los felinos, lo anotó Juan Brunetta; sin embargo, el VAR decidió que no subiera al marcador debido a un fuera de lugar.

Marcelo Flores utilizando indumentaria especial para el partido de Ida | MexSport

Futbol en el 'congelador'

El clima sin duda alguna fue un factor en contra para este partido, pues aunque estaban a 9 grados, la sensación térmica fue de -15, con algunos jugadores disputando el compromiso incluso con ropa especial para jugar futbol.

De manera inesperada, una de las figuras del compromiso fue el portero de Forge, Dimitry Bertaud, quien en la primera parte fue el autor de por lo menos tres atajadas en jugadas de total peligro, evitando que Tigres se llevara la ventaja tanto al descanso como al juego de Vuelta en el 'Volcán'.

Juan Brunetta fue el autor del gol anulado | MexSport

Otro de los sustos que se vivieron en el compromiso fue la posible lesión de Nahuel Guzmán, cuando se quejó de un tirón en la parte posterior del muslo derecho, preocupando a Guido Pizarro y a su cuerpo técnico, pues por un momento se llegaron a imaginar que tendría que entrar Carlos Felipe Rodríguez.

Todo se define en la Vuelta

El segundo tiempo tampoco tuvo un cambio significativo, pues el frío incluso fue mayor, obligando a los jugadores a tratar de entrar en ritmo, pero sin encontrar la manera de reflejarlo en el marcador. Fue al minuto 66 cuando por fin se rompió el cero con un gol de Juan Brunetta después de una buena jugada por parte de los visitantes.

Sin embargo, el árbitro esperó a que el VAR revisara la jugada y momentos después se confirmó que la anotación no era válida debido a un fuera del lugar del argentino, dando paso a la recta final del juego con el resultado sin goles.

Forge logró sacar el cero en su casa ante Tigres | MexSport

En la agonía del juego, en el 90+4', los Tigres tuvieron la última oportunidad con un tiro libre después de una mano cometida por un defensor; el disparo lo ejecutó Brunetta, pero lo estrelló directamente en la barrera, dando paso al silbatazo final.

