¡De miedo! Así luce el estadio, ante helado clima, previo al Forge FC vs Tigres

Los Tigres visitan a Canadá en su debut dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026; el conjunto dirigido por Guido Pizarro se meterán en un auténtico refrigerador y su próximo rival el Forge FC ha lanzado un mensaje con un video que muestra las condiciones climatológicas en la cancha.

A horas del inicio del encuentro el conjunto canadiense lazó una advertencia a los mexicanos: “Están preparados para esto” con el momento y un emoji de ojitos. En el clip se ve una cancha opacada con con nieve oscilando sobre la misma que es conducida por la fuerza del viento.

Se espera que el duelo sea en medio de las bajas temperaturas que azotan en Hamilton que rondarán los -17 grados centígrados, a la hora del encuentro, convirtiéndolo en uno de los partidos más fríos del futbol norteamericano en tiempos recientes.

Tigres en partido ante León l @TigresOficial

¿El clima hará la diferencia?

Un clima poco común se encontrarán los pupilos de Tigres; sin embargo, en estas épocas ha sufrido el frío en Nuevo León, claro ejemplo de ello se ha visto en Liguillas de los torneos Apertura y una muy recordada en la Final ante su acérrimo rival los Rayados.

El cuadro norteño tendrá una dura baja para este duelo luego de que Nicolás Ibáñez no realizara el viaje a Canadá para enfrentarse al Forge FC luego de presentar un malestar que terminó por descartarlo y con ello quedarse en Nuevo León.

Tigres celebra gol ante León | IMAGO7

“Con respecto a lo de Nico (Ibáñez), hoy vino con malestar, veremos cómo se seguirá asistiendo, a ver si puede viajar o no, y los refuerzos concentrados en lo personal, en el viaje, en lo que tenemos que hacer mañana, existen posibilidades, pero lo que me ocupa a mí es preparar el partido para mañana y hacer lo mejor para el equipo", Guido Pizarro previamente en conferencia de prensa.

Llegó otro fichaje

Tigres ha confirmado oficialmente la contratación del mediocampista uruguayo César Araújo, quien se unirá al equipo como refuerzo para el resto torneo Clausura 2026. El jugador de 24 años, llega proveniente del Orlando City de la MLS donde logró convertirse en uno de los referentes del equipo

Guido Pizarro elogió al nuevo fichaje: "Así que es un chico joven, es una proyección del club a corto, mediano y largo plazo, que es un poco la idea de todos nosotros, y muy contento de recibirlo, y ojalá lo podamos ayudar para que se adapte de la mejor manera, lo más rápido posible.”