¡Oficial! César Araújo es presentado como el nuevo fichaje de Tigres

Tigres ha confirmado oficialmente la contratación del mediocampista uruguayo César Araújo, quien se unirá al equipo como refuerzo para el resto torneo Clausura 2026. El anuncio se realizó este lunes a través de redes sociales. Con esto el futbolista charrúa apunta a jugar tan pronto como este fin de semana en la Jornada 5 de la Liga MX.

Se une a los felinos

César Araújo llegó desde este fin semana a Nuevo León para ser parte del equipo regiomontano. Ahora, el nuevo refuerzo del equipo realizará los exámenes médicos y finalmente firmar con el conjunto felino de cara al resto de la temporada.

El futbolista se convierte en el primer fichaje oficial de Tigres en la temporada. Durante el mercado de invierno el equipo dejó ir a Sebastián Córdova, Javier Aquino, Eugenio Pizzuto y más recientemente a Uriel Antuna. Ante esto, el equipo buscaba firmar un nuevo jugador para reforzar su mediocampo.

César araujo se une a los felinos | MEXSPORT

Futbolista con experiencia

Araújo, de 24 años, llega proveniente del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), donde logró convertirse en uno de los referentes del equipo sumando 152 partidos en los cuales logró marcar siete goles y dar 10 asistencias y aportar para el título de Copa de la MLS en la campaña 2021-22.

El centrocampista charrúa comenzó su trayectoria profesional en el Montevideo Wanderers de su país natal, antes de dar el salto al futbol de Estados Unidos. Ahora da un segundo paso en su trayectoria al llegar a la Liga MX.

Cesar Araujo dejó al Orlando City | MEXSPORT

Además de su trayectoria en clubes, Araújo ha sido convocado a la Selección Uruguaya, un factor que añade valor y experiencia internacional a la plantilla regiomontana. Tigres busca con esta incorporación reforzar áreas estratégicas para afrontar un semestre lleno de desafíos, tanto en la Liga MX como en torneos continentales.

Su debut está cerca

Una vez que complete los exámenes médicos, se espera que César Araújo firme su contrato y se incorpore a la temporada del equipo. Tigres de momento está en Canadá para medirse al Forge FC en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup este martes, mientras que en liga, se medirá a Santos el viernes en lo que podría ser el primer partido de Araujo con el equipo.