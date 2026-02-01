Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León

Entre garras y fiereza, Tigres sacó una sufrida victoria en el Estadio León, ante los Panzas Verdes, con dos protagonistas, aunque en extremos opuestos: Diego Lainez, con un soberbio gol, y André-Pierre Gignac, quien increíblemente sufrió su primera expulsión en más de 10 años en Liga MX.

Lainez marcó un golazo ante León | MEXSPORT

Así fue el juego en la casa de León

La U consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 2-1 al León, en encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, el cual se tornó rijoso por grandes pasajes.

El conjunto regiomontano abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Marcelo Flores anotó al minuto 47. Siete minutos más tarde, Diego Lainez amplió la ventaja para los felinos, consolidando el dominio visitante en el partido.

¡GOOOOOOOOOOL DE LOS @TigresOficial!🐯🔥



Error en la salida del León, pero el 🐶 golazo de Lainez fue top.#LigaMX #Clausura2026 pic.twitter.com/82npJGP6ow — FOX (@somos_FOX) February 1, 2026

La reacción de La Fiera llegó al minuto 59, luego de que Diber Cambindo recortara distancias y le devolviera la esperanza al cuadro esmeralda. Sin embargo, León no logró concretar el empate pese a insistir en el cierre del encuentro.

El pique entre Gignac y Adonai

En los minutos finales, Tigres se quedó con un hombre menos tras la expulsión de André-Pierre Gignac, quien vio la tarjeta amarilla en dos ocasiones, complicando el cierre del partido para los visitantes y registrando su primera roja en el futbol mexicano desde su llegada en 2015.

Gignac, furioso | MEXSPORT

La polémica no terminó con la expulsión de Gignac. Tras recibir la segunda tarjeta amarilla, el delantero de los felinos reaccionó de inmediato y se dirigió de manera airada hacia el árbitro central para reclamar la decisión.