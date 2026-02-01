Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León

Gignac se lanza contra Adonai | MEXSPORT
Axel Fernández
Axel Fernández 22:11 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El veterano francés se encaró con Adonai Escobedo, árbitro central del encuentro

Entre garras y fiereza, Tigres sacó una sufrida victoria en el Estadio León, ante los Panzas Verdes, con dos protagonistas, aunque en extremos opuestos: Diego Lainez, con un soberbio gol, y André-Pierre Gignac, quien increíblemente sufrió su primera expulsión en más de 10 años en Liga MX.

Lainez marcó un golazo ante León | MEXSPORT

Así fue el juego en la casa de León

La U consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 2-1 al León, en encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, el cual se tornó rijoso por grandes pasajes.

El conjunto regiomontano abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Marcelo Flores anotó al minuto 47. Siete minutos más tarde, Diego Lainez amplió la ventaja para los felinos, consolidando el dominio visitante en el partido.

La reacción de La Fiera llegó al minuto 59, luego de que Diber Cambindo recortara distancias y le devolviera la esperanza al cuadro esmeralda. Sin embargo, León no logró concretar el empate pese a insistir en el cierre del encuentro.

El pique entre Gignac y Adonai

En los minutos finales, Tigres se quedó con un hombre menos tras la expulsión de André-Pierre Gignac, quien vio la tarjeta amarilla en dos ocasiones, complicando el cierre del partido para los visitantes y registrando su primera roja en el futbol mexicano desde su llegada en 2015.

Gignac, furioso | MEXSPORT

La polémica no terminó con la expulsión de Gignac. Tras recibir la segunda tarjeta amarilla, el delantero de los felinos reaccionó de inmediato y se dirigió de manera airada hacia el árbitro central para reclamar la decisión.

Y es que en el momento más álgido de la discusión, el atacante francés encaró al silbante y presuntamente lo insultó, situación que podría traer consecuencias mayores.

Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?