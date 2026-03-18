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Futbol

Tottenham vs Atlético Madrid ¿Cuándo y dónde ver el partido de Vuelta de Cuartos de Final?

Tottenham vs Atlético Madrid | RÉCORD
Rafael Trujillo 23:30 - 17 marzo 2026
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En RÉCORD te presentamos todos los detalles para ver el partido de Champions League

¿Habrá remontada histórica? En una temporada para el olvido donde están peleando por no descender en la Premier League, el Tottenham Hotspur buscará rescatar su campaña con una remontada histórica ante Atlético Madrid en la Vuelta de Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Los ingleses llegan con la misión de remontar una diferencia de tres goles tras haber sufrido una goleada en su visita al Metropolitano la semana pasada. Ante esto, con el marcador global 5-2 a favor de los colchoneros, el juego parece ser más de trámite que de una remontada histórica.

¿Cómo les fue en la Fase de Liga?

En la Champions League, el Tottenham Hotspur sorprendió a propios y extraños siendo el cuarto mejor equipo de toda la Fase de Liga al obtener 17 puntos tras haber ganado cinco victorias, dos empates y sólo una derrota. Sin embargo, en su exhibición en la fase de eliminación directa fueron exhibidos por los colchoneros. Aun así, esta posición les ayuda a cerrar los Octavos en casa buscando la remontada.

Por su parte, el Atlético Madrid sufrió en los primeros ocho partidos ubicándose en el decimocuarto puesto con 13 puntos. Ante esto, el equipo tuvo que jugar en el repechaje y tras sufrir mucho ante Brujas, logró avanzar a los Octavos y ahora está a un paso de poder acceder a la siguiente ronda.en los mismos 8 encuentros disputados.

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¿Cómo llegan al partido?

El cuadro inglés llega a este encuentro en un momento complicado tras una racha negativa de ocho partidos sin conseguir la victoria, destacando seis derrotas. Sin embargo, su más reciente exhibición dejó buenos sentimientos al igualar 1-1 visitando al Liverpool en Premier League.

Por su parte, el Atlético Madrid es todo lo contrario pues ya suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Los colchoneros vienen de vencer a Getafe Real Sociedad y Real Oviedo en la Liga, así como el triunfo en la Ida ante Tottenham y sólo cayeron ante Barcelona en la Copa del Rey, aunque avanzaron a la Final del torneo de Copa.

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Historial entre ambos equipos

El único otro precedente registrado entre estos dos clubes se remonta a julio de 2016, cuando el Atlético venció por 0:1 al Tottenham en la Copa de Campeones. Con dos victorias en dos enfrentamientos, el conjunto madrileño tiene ventaja psicológica de cara a este partido de vuelta, donde los Spurs necesitarán una remontada histórica para avanzar en la competición.

Tottenham vs Atlético de Madrid

El partido está programado para el 18 de marzo de 2026 a las 14:00 horas del centro de México en el Tottenham Hotspur Stadium. El árbitro designado para dirigir este crucial enfrentamiento será Daniel Siebert, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo de alta tensión entre dos equipos con aspiraciones en la máxima competición europea. El juego se podrá seguir a través de la plataforma de streaming en Fox One.

  • Fecha: 18 marzo 2026

  • Horario: 14:00 horas del centro de México

  • Estadio: Tottenham Stadium

  • Transmisión: Fox One

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