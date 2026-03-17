Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final

La UEFA Champions League regresó a la actividad este martes con los partidos de Vuelta de los Octavos de Final del máximo torneo a nivel de clubes en Europa. Con estos partidos ya conocemos a cuatro de los ocho equipos que pelearán por un boleto a las Semifinales del torneo.

Entre los equipos a destacar están el Real Madrid, máximo ganador del torneo, quien tras superar cómodamente al Manchester City avanzó a los cuartos. Además, el Paris Saint Germain, campeón defensor, también se instaló en la siguiente ronda tras golear 8-2 al Chelsea en el marcador global. Estos dos equipos, son grandes favoritos a levantar el trofeo el próximo mayo.

El brasileño tuvo un partido redondo al aportar con dos goles | AP

Los primeros instalados en Cuartos de Final

El primer equipo en llegar a la siguiente fase del torneo fue el Sporting de Lisboa El equipo logró remontar una diferencia de tres goles y, ante su gente, goleó al Bodo/Glimt para avanzar a la siguiente ronda. Tuvieron que pasar 120 minutos, pero al final los lusitanos se llevaron la victoria por marcador de 5-3 global, poniendo fin al torneo de ensueño de los noruegos.

Al término del partido en Portugal, Real Madrid y PSG cumplieron con las expectativas y manteniendo la ventaja obtenida en el primer partido, lograron avanzar a la siguiente fase. De hecho ambos clubes se llevaron el triunfo también en el juego de Vuelta.

PSG a Cuartos de Final l AP

Finalmente, está el Arsenal. El líder absoluto en la primera ronda del torneo llegó a la Vuelta tras haber empatado ante Bayer Leverkusen, pero en casa logró imponerse sin mayores complicaciones a las aspirinas manteniendo el invicto en la campaña y siendo, hasta el momento, el único equipo inglés instalado en los Cuartos de Final.

Los otro cuatro equipos restando

Aún faltan cuatro partidos por disputarse, pero dos de estas series parecen ya estar definidas. El Atlético de Madrid llega con ventaja de 5-2 ante Tottenham, mientras que Bayern Munich tiene una ventaja de 6-1 ante Atalanta. Ambos clubes tienen pie y medio en la siguiente fase.

Luis Díaz le dio el empate al Bayern München l AP

En las otras dos series el marcador está más parejo. Newcastle y Barcelona empataron a un gol por bando en la Ida, mientras que Galatasaray tiene ventaja de un gol pero deberá visitar Anfield para mantener la ventaja sobre Liverpool.

¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final?

Tras los partidos de este martes ya sabemos gran parte de como se disputará el torneo europeo en los Cuartos de Final, aunque sólo un partido está definido. De los cuatro juegos que se disputarán sólo el Arsenal vs Sporting Lisboa ya es definitivo, Real Madrid y PSG todavía esperan rival.