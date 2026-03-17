¡De Puebla para el mundo! Maxi Araujo finiquita remontada de Sporting Lisboa contra Bodo/Glimt en Champions League

Los milagros sí existen. La que parecía la serie de Octavos de Final de Champions League que ya estaba definida, se convirtió en una épica remontada que le dio a Sporting Lisboa el boleto a los primeros Cuartos de Final de su historia bajo el actual formato del torneo de la UEFA. Maxi Araujo fue la figura que sentenció la goleada ante Bodo/Glimt, que no supo defender la ventaja obtenida en el partido de ida.

Apenas habían pasado dos minutos del tiempo extra, cuando el exjugador de Toluca y Puebla en la Liga MX sacó un zurdazo esquinado, luego de un pase retrasado de Francisco Trincao. El delantero portugués fue uno de los futbolistas más activos en la primera mitad, pero no tuvo fortuna de frente al arco. Sin embargo, en la prórroga recuperó el rebote dentro del área y cedió para Araujo, quien puso el 4-0 y firmó la remontada.

Jugadores de Sporting Lisboa celebran con Maxi Araujo tras la remontada contra Bodo/Glimt | AP

Fue el segundo gol en la actual temporada de Champions League para el defensa charrúa, luego de su anotación en el empate 1-1 ante Juventus en Fase de Liga. Además, fue su novena anotación en general con Sporting, a donde llegó en la Temporada 2024-25 y el cual se convirtió en el quinto equipo en el siglo XXI que remontó una Fase Eliminatoria de Champions League con una desventaja de tres goles o más.

El sueño de Sporting se hizo realidad

Desde el primer minuto, los portugueses se volcaron al ataque en el Estadio José Alvalade, pero los remates de Trincao se fueron desviados. Fue superada la media hora de juego que Gonçalo Inácio aprovechó la pelota parada y con un certero remate al 35' le dio vida a Sporting. El conjunto noruego no ajustó tras el 1-0, pero logró irse al descanso apenas con la mínima desventaja.

Jugadores de Sporting Lisboa celebran el primer gol contra Bodo/Glimt en la Champions League | AP

No obstante, los visitantes se desmoronaron en la segunda mitad y al 61' Pedro Gonçalves puso a Sporting a un gol del empate en el global, tras un centro de Luis Javier Suárez, quien recibió un pase filtrado dentro del área. Fue el colombiano el autor del 3-0 al minuto 78', por la vía del penal tras una mano dentro del área que se sancionó luego de la revisión en el VAR.

Ya con el 3-3 en el marcador global, Sporting no bajó la intensidad y se mantuvo con la propuesta ofensiva para sentenciar la remontada en tiempo regular. Sin embargo, fue hasta el tiempo extra que llegó el tanto de Maxi Araujo y ya en la compensación, Rafael Nel firmó la manita 5-0. Con ello el equipo verdiblanco clasificó a Cuartos de Final por primera vez bajo la denominación de Champions League y primera desde la Temporada 1982-83, cuando el torneo todavía era la Copa de Campeones de Europa.

Jugadores de Sporting celebran con Pedro Goncalves en el partido contra Bodo/Glimt | AP

¿Contra quién jugará Sporting en Cuartos de Final?

Ahora el equipo portugués se enfrentará al ganador de la serie entre Arsenal y Bayer Leverkusen, que empataron a un gol en la ida en el BayArena. El encuentro de vuelta se disputará este miércoles 18 de marzo en el Emirates Stadium y avanzará el conjunto que gane el compromiso, ya que no hay ventaja en el global y no cuenta el gol de visitante.