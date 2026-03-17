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Futbol

Kompany dice que Bayern quizá no necesite al portero de 16 años pese a crisis de lesiones

Vincent Kompany durante un entrenamiento de Bayern Munich | AP
Vincent Kompany durante un entrenamiento de Bayern Munich | AP
Associated Press (AP) 13:15 - 17 marzo 2026
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Manuel Neuer y Sven Ulreich están lesionados de cara al partido de vuelta en la Champions League este miércoles

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, indicó que probablemente evitará tener que alinear al portero de 16 años Leonard Prescott en la Champions League contra el Atalanta, después de que el suplente Jonas Urbig regresara a los entrenamientos el martes en medio de una crisis de lesiones en esa posición.

Urbig, normalmente la segunda opción del Bayern en la portería, sufrió una conmoción cerebral tras chocar con un rival cuando el equipo bávaro ganó el partido de ida 6-1 la semana pasada. Los otros porteros, Manuel Neuer y Sven Ulreich, también están lesionados de cara al partido de vuelta el miércoles.

Jonas Urbig tras lesionarse con Bayern Munich en la Bundesliga | AP
Jonas Urbig tras lesionarse con Bayern Munich en la Bundesliga | AP

Kompany señaló que será una “decisión puramente médica” determinar si Urbig está en condiciones de jugar, y que “si todo está bien mañana por la mañana y va como está yendo ahora, entonces Urbig estará en la portería como de costumbre. Y si no, entonces necesitamos usar otra solución y también lo haremos”. Confirmó después que la “solución” sería Prescott, de 16 años y nacido en Nueva York, quien por lo general juega con el equipo sub-19 del club.

Jugadores de Bayern Munich en celebración | AP
Jugadores de Bayern Munich en celebración | AP

Prescott estuvo en el banquillo para el partido de la Bundesliga del equipo el sábado, cuando Ulreich, el tercer portero, se desgarró un músculo aductor. También se ha considerado como opción a un jugador de reserva de 19 años, Jannis Bärtl.

Bayern goleó a Atalanta en Bérgamo | AP

El Bayern informó que Urbig entrenó con el equipo el martes y que Neuer realizó una sesión parcial como parte de su recuperación de una lesión recurrente en la pantorrilla. “Obviamente es satisfactorio que Manu haya vuelto y que Jonas pueda entrenar con total normalidad”, manifestó Kompany. Bayern también ha estado lidiando con las lesiones del lateral izquierdo Alphonso Davies y del atacante Jamal Musiala tras la victoria de la semana pasada en casa del Atalanta.

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