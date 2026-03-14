Bayer Leverkusen empata con Bayern Munich en polémico partido

Bayern Munich y Bayer Leverkusen se vieron las caras en un partido que le dejó un sabor agridulce al conjunto de München quienes aún se mantienen en el liderato general de la Bundesliga pero las circunstancias del encuentro no les permitieron llevarse la victoria.

Harry Kane metió un gol que fue anulado por supuesta mano l AP

El encuentro comenzó interesante con gol temprano del Bayer Leverkusen, Aleix García puso el primer tanto del partido pegándole al balón bombeado que pasó por arriba del arquero Ulreich.

La tragedia apenas comenzaba para el conjunto del Bayern Munich quienes al intentar empatar el encuentro, algo pasaba y el gol terminaba siendo anulado, no paso una sino dos veces.

En una clara acción de gol Harry Kane dispara hacia el arco del Bayer 04 y arquero Janis Blaswich rechazaba con ambas manos, el balón rebota en el brazo pegado al cuerpo de Harry Kane y este remata para poner el balón en las redes.

El árbitro fue llamado desde el VAR y de acuerdo a sus criterios marcó mano del jugador inglés en el rebote y el gol fue anulado, esto a pesar de que en la toma se ve que Harry Kane mantiene su brazo pegado al cuerpo.

Luis Díaz anota el gol del empate y poco después es expulsado

Después de ese par de ocasiones donde los goles del Munich fueron anulados, apareció el colombiano Luis Díaz quien tras un fierrazo por fin puso el gol que empató 1-1 el encuentro. Sin embargo, poco después tras fingir una falta, Luis Díaz se llevó segunda amarilla y posterior expulsión.

Luis Díaz recibiendo la segunda amarilla en el partido l AP