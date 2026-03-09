UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Atalanta vs Bayern Munich?

Después de aplastar y golear al Borussia Mönchengladbach 4-1, Bayern Munich sigue su camino en racha victoriosa buscando la máxima presea europea. Enfrenta en Octavos de Final de UEFA Champions League al equipo de Atalanta

Harry Kane en duda para el partido contra Atalanta

En días previos se observó al delantero del conjunto de Bayern Munich, Harry Kane ,entrenando con los bávaros tras haber estado fuera de circulación por un problema en la pantorrilla. El jugador inglés participó en la sesión de entrenamiento y se le vio moverse con libertad por lo que no se descarta un posible regreso.

Harry Kane estuvo entrenando con el equipo previo a enfrentar a Atalanta | AP

Para Vincent Kompany será importantísimo tener a su nueve matón listo para encarar las fases eliminatorias del torneo donde Bayern Munich busca conquistar el máximo torneo a nivel de clubes europeo.

El conjunto italiano de Atalanta viene de superar y clasificar en Play Offs con una remontada espectacular al Borussia Dortmund, quien es por excelencia el rival clásico del Bayern Múnich por lo que este partido será la primera vez que se enfrentarán ambas escuadras en una competencia europea.

Atalanta clasificó milagrosamente a Octavos de Final de UEFA | AP

En la Serie A, Atalanta ,empató a dos goles con el conjunto de Udinese, actualmente Atalanta marcha en la posición siete de la tabla general de la competencia italiana. Con 12 partidos ganados, 10 empatados y solamente seis perdidos en 28 jornadas por lo que ha acumulado 46 puntos en total.

Vincent Kompany quiere contar con Harry Kane | AP

El equipo de Bérgamo ha sido irregular en la temporada y los últimos resultados reflejan una falta de consistencia al momento de encarar los encuentros. La actuación ante Dortmund fue sobresaliente pero ahora enfrentan a un rival que es el segundo equipo con más goles en el campeonato.

¿Dónde ver el partido Atalanta vs Bayern Munich?